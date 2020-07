Denuncias de la UIF ante FGR no han prosperado porque carecen de pruebas: Gertz Manero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El fiscal general Alejandro Gertz Manero aseguró que las denuncias presentadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR), no han prosperado porque carecen de soporte probatorio.

“Nos presentan las denuncias sin las pruebas de Hacienda, tenemos que ir a su propia Secretaría a que nos den las pruebas, entonces la Secretaría no nos da las pruebas y entonces nos dicen que nosotros no avanzamos porque no tenemos las pruebas que nos debían haber entregado, eso no se vale”, criticó en entrevista con Aristegui Noticias.

Añadió: “Si vemos los números de esas denuncias y lo que ha ocurrido con los congelamientos de las cuentas y con los amparos que han perdido, y cómo presentan las denuncias, no están suficientemente establecidas todas las premisas que tiene obligación de entregar, allí hay una descalificación absolutamente injusta”.

E insistió: “La Unidad de Investigación Financiera, o como se llame, tiene la obligación de presentar una denuncia con todas las pruebas que la Secretaría de Hacienda tiene”.

Si las denuncias no están acompañadas de pruebas, recalcó, eso limita los avances de las investigaciones.

“Yo estoy dando datos concretos de una conducta que es absolutamente injusta. Que digan que nosotros no hacemos las cosas bien, cuando el que tiene la obligación de entregar las pruebas es la Secretaría de Hacienda, a través de esa Unidad, y no entrega las pruebas para que nosotros tengamos que ir a pedir a la Secretaría que no nos las dé porque tiene una carga de trabajo, y entonces nosotros somos los que no cumplimos”, remató.

Y es que, también en entrevista con Aristegui Noticias, el académico de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, acusó a la FGR de no llevar correctamente su trabajo en más de cien denuncias que la UIF –dirigida por Santiago Nieto– ha presentado.

Según el analista, Gertz Manero es un “peón” de la delincuencia organizada porque a través de una institución y por su mal desempeño provoca que criminales crezcan y se infiltren en la misma institución. Esa situación sucede en México desde hace décadas, añadió en su cuenta de Twitter.

