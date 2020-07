Diputado panista da positivo a covid-19; participó en sesión extraordinaria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado federal panista Jorge Luis Preciado Rodríguez informó que dio positivo en la prueba de covid-19 que le fue practicada ayer en San Lázaro.

El legislador participó ayer en la sesión del periodo extraordinario de la Cámara de Diputados en la que se aprobaron las cuatro leyes secundarias sobre el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

A través de un video que difundió en redes sociales, Preciado Rodríguez comentó:

“Ya me voy a encerrar 15 días después de que anduvimos tres meses ahí en la calle entregando alimentos y demás, pero el día de hoy me entregaron el resultado que me hice ayer en la Cámara de Diputados y di positivo en covid-19.

“Ya le avisé a las personas que estuvieron cerca de mí estos días, y eso incluye a mi hijo y su madre para que se les aplique la prueba ya que estuve el fin de semana con ellos”, detalló.

De acuerdo con el legislador, no ha presentado síntomas, pero cumplirá con los protocolos establecidos.

El panista es el décimo diputado que da positivo a covid-19.

Los otros nueve son: Adriana Dávila, Josefina Salazar y Cecilia Patrón, del PAN; Juan Martínez, José Luis Elorza y Carmen Medel, de Morena; Jorge Alcibiades García y María Libier González, de MC, y María Rosete del PES.

