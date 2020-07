Rosario Ibarra, titular de la CNDH, denuncia amenazas de muerte en su contra

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por amenazas de muertes contra ella y su familia el pasado 8 de junio.

Manifestó que dichas amenazas tienen relación con la investigación de la muerte de Giovanni López en Jalisco y del proyecto de transformar la comisión en Defensoría del Pueblo.

Rosario Piedra hizo pública las amenazas que dijo haber recibido en llamadas telefónicas y mensajes de texto a manera de un “ataque cibernético” proveniente de varias partes del país.

“Quiero decirles a ustedes que el domingo 8 de junio fui víctima de un ataque cibernético, vamos a decirlo así, una serie de amenazas, vía mensajes de WhatsApp, llamadas telefónicas y mensajes de texto.

“Las amenazas recibidas eran de diversas personas, de varios estados del país, de diversos estados del país y fueron yo creo que más de cien números telefónicos los que tengo registrados y documentados, quienes me amenazaban no solo a mí, sino que involucraban a mi familia”, señaló la presidenta de la CNDH.

Aseguró que esta campaña de amenazas tuvo que ver con el aniversario de los 30 años de la CNDH en el cual anunció la transformación a una Defensoría del Pueblo.

“Entonces se desató una campaña mediática donde se decía que yo solamente quería atender a los pobres, cosa que es falsa, puesto que sabemos que una Defensoría del Pueblo es precisamente para el pueblo, un concepto que engloba a todos los ciudadanos y ciudadanas de este país: ricos y pobres, hombres y mujeres, niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. En fin, las comunidades indígenas, las personas con discapacidad, cualquier tipo, cualquier tipo de ciudadano estará protegido en esta Comisión y entonces esas amenazas tenían que ver con eso, donde se me atacaba, pero llegaban a ese punto de amenazarme de muerte”.

También sostuvo que las amenazas tienen que ver con la atracción del caso de Giovanni López, quien murió por la agresión de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillo, Jalisco, y que generó manifestaciones en Guadalajara reprimidas por la policía del gobierno de Enrique Alfaro Ramírez.

“También por eso recibí amenazas y donde me decían que no me metiera con el gobernador, cuando yo estoy investigando un caso. Yo no he señalado ahorita a nadie, sé está investigando muy seriamente y vamos a seguir adelante con esta investigación”, afirmó Rosario Piedra.

Argumento que hace públicas estas amenazas, porque no se va a tolerar que siga imperando la impunidad y seguirá adelante con la reforma de esta Comisión hasta convertirla en una Defensoría del Pueblo.

“En lo personal, como les digo, no voy a ceder ante amenazas, voy a seguir adelante, defender nuestros derechos y mi responsabilidad es con el pueblo de México y estoy centrada totalmente en eso”, insistió.

