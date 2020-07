Nuevo León limita la movilidad por las noches para frenar covid-19

MONTERREY, N.L. (apro).- Para evitar que colapse el sistema hospitalario ante el incremento de casos de covid 19, el gobierno estatal anunció nuevas medidas para reducir la movilidad, por lo que suspenderá actividades no esenciales entre las 22:00 y las 5 horas de lunes a viernes, y todo el día sábados y domingos.

En conferencia de prensa, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón resaltó que no habrá toque de queda, pero sí se restringirá la movilidad a partir del 3 de julio, por lo que “sólo se permitirá la presencia en vía pública por motivos de fuerza mayor después de las 22 horas”.

Comercios y mercados ambulantes con actividades no esenciales, apuntó, suspenderán actividades sábados y domingos, y no podrán operar de las 22 horas a las 5 de la mañana, de lunes a viernes. Y las 24 horas sábados y domingos.

Los establecimientos de venta de comida funcionarán únicamente con entregas a domicilio.

La ciudadanía –abundó– deberá permanecer en su casa a partir de las 22 horas y hasta las 5 de la mañana del día siguiente si no efectúa actividades indispensables, como ir o regresar del trabajo, efectuar traslado de medicamentos, llevar a pacientes a la atención médica, adquirir alimentos, y trasladarse a refugios y centros de asistencia social.

“No es toque de queda. Sí habrá medidas restrictivas para que podamos estabilizar nuestro sistema hospitalario, para que podamos generar mejores condiciones para ustedes, los ciudadanos de Nuevo León”, subrayó el mandatario, y reconoció que la ciudadanía se relajó cuando fue anunciado el plan de reapertura.

Basado en el Artículo 126 de la Ley Estatal de Salud, que se refiere a la prohibición de actividades públicas si la ciudadanía está en riesgo, Rodríguez Calderón manifestó que hará efectiva la Ley de Peligro de Contagio, recientemente promulgada, para castigar con hasta tres años de cárcel y 34 mil pesos a quienes contagien de manera dolosa enfermedades virales, o dañen a otras personas por no respetar el aislamiento obligatorio.

Detalló que se mantendrá la suspensión de eventos sociales como bodas, XV años y bautizos, toda la semana, así como la renta de quintas para reuniones, visitas a parajes turísticos y actividades en ríos.

También seguirán en pausa actividades en bares, antros, cines, casinos, gimnasios, auditorios y teatros, así como conciertos, congresos profesionales, eventos sociales, iglesias, paseos en vehículos todo terreno y motocicletas off-road.

Les comparto el crecimiento diario de casos de COVID-19 en #NuevoLeón, hasta el día de hoy 2 de julio. 1/2 pic.twitter.com/H1yB226S3L — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) July 2, 2020

No será suspendida la venta de cerveza en la entidad, aclaró El Bronco.

Los grupos vulnerables, como niños, embarazadas y personas de la tercera edad, no podrán acudir a parques y plazas públicas, todos los días de la semana.

Las autoridades que podrán hacer cumplir las medidas para frenar el covid-19 en la entidad son las policías municipales y Fuerza Civil del estado, que puede amonestar, imponer multas o determinar faltas administrativas a quienes estén en la calle sin justificación, no porten cubrebocas o lo utilicen incorrectamente.

Las medidas tendrán vigencia hasta que los indicadores estatales muestren un descenso en los niveles de contagio.

El secretario de Salud, Manuel de la O, pidió a la ciudadanía no solicitar la prueba del coronavirus si no tiene síntomas, sin embargo, Rodríguez Calderón expresó que él se la practicó –aunque no presenta el cuadro clínico– a petición, precisamente, de ese funcionario, luego de saber que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García, con quien El Bronco se reúne cada semana, resultó positivo.

El nuevoleonés también dijo que aún analiza acudir a la junta de trabajo de mandatarios programada para este viernes 3 en Guanajuato.

La cifra de contagios ha subido de manera alarmante en Nuevo León: 12 mil 388, con 636 nuevos casos detectados hoy. Las defunciones también rompieron récord este jueves, al alcanzar la cifra 22, para un total de 414.

Actualmente Hay 961 personas en los hospitales, con una capacidad de atención total de mil 600 camas.

Comentarios