Javier Corral decide aislarse por precaución ante posible contagio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, informó que está contagiado de covid-19, su par de Chihuahua, Javier Corral Jurado, dio a conocer que también su secretario de Salud, Jesús Enrique Grajeda, resultó positivo, y es probable que haya sido contagiado en la reunión de Tampico, Tamaulipas.

Javier Corral decidió aislarse hasta conocer los resultados de la prueba molecular, PCR, que le practicaron hoy, porque también él convivió el viernes pasado en varias reuniones con su homólogo de Tamaulipas.

Corral dijo que el gobernador de Tamaulipas, “a través del chat que tenemos los gobernadores, tanto en el chat de la GOAN, como en el chat de la Alianza federalista (…) ahí nos dijo que se había realizado la prueba de covid y había resultado positivo y que iba a aislarse desde el día de hoy, y que iba a continuar su labor desde el confinamiento”.

Más tarde, agregó, el secretario de Salud de Chihuahua le confirmó que se había practicado dos pruebas. En la rápida salió negativo, pero en la prueba molecular el resultado fue positivo.

“Nosotros estuvimos el viernes pasado precisamente en Tamaulipas. Ahí estuvimos con el gobernador Cabeza de Vaca, no sé si el doctor Grajeda adquirió el contagio en ese viaje, mientras sabemos realmente lo que ha sucedidó y toda vez que yo he estado conviviendo con amigos, ese fin de semana me he encontrado con los dos, hemos viajado juntos el doctor Grajedo y yo a Tampico, Tamaulipas, y he estado en contacto con el gobernador. Estuvimos en contacto en varias reuniones que tuvimos ese día”.

Corral dijo que espera que, a más tardar mañana, le den los resultados de la última prueba.

“A partir de este instante (hoy por la tarde) he tomado la decisión de resguardarme para no contagiar, para no ser fuente de transmisión del contagio para otras personas, si es que yo lo tengo, porque es lo que además recomiendan las autoridades de salud, es lo que nosotros recomendamos. Obviamente cuando me den los resultado PCR, yo lo comunicaré como lo hice la vez anterior”, dijo a través de una transmisión en vivo por redes sociales.

El gobernador de Chihuahua agregó que en las reuniones en Tamaulipas se mantuvo con el cubrebocas, sólo se lo quitó para comer y posteriormente se lo volvió a colocar para conversar con los otros gobernadores.

“Lo hago con regularidad, uso el cubrebocas incluso cuando estoy a bastante distancia de las personas. Espero que me vaya bien en la prueba y en cuanto tenga el comunicado lo vamos a comunicar”, señaló.

Además de Corral, se practicaron la prueba su secretario particular, Roberto Fuentes; un fotógrafo del equipo que viajó a Tamaulipas; Francisco Muñoz, su secretario privado; Luis Fernando Mestra, el coordinador de gabinete; Jesús Enrique Grajeda: Alejandra de la Vega Arispe, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico y el capitán Escamilla, jefe de la seguridad personal del gobernador.

