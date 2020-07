“Es conmigo, no con ellos” dice AMLO ante críticas a su esposa e hijo menor

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó de nueva cuenta la conferencia mañanera para defender a su familia, en particular a su esposa, la escritora y académica Beatriz Gutiérrez Müller, después de la tunda que se llevó en las redes sociales al enfrascarse en una discusión con un cibernauta afín al PAN que le preguntó cuándo atendería a los niños con cáncer que sistemáticamente enfrentan desabasto de medicamentos para la atención de sus padecimientos.

En respuesta, Gutiérrez Müller respondió: “No soy médico, a lo mejor usted sí. Ande, ayúdelos”.

Como acostumbra, el mandatario no desaprovechó una pregunta que le hicieron para reclamar el maltrato mediático a los suyos.

“Se meten hasta con mi familia, es conmigo, no con ellos”, reclamó López Obrador.

El presidente aclaró que su esposa expresa lo que piensa en redes sociales. “Mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa yo no censuro no limito su libertad”, puntualizó.

Y subrayó que él es quien está conduciendo el proceso de transformación, pero que la han emprendido contra Gutiérrez Müller y su hijo menor.

Te recomendamos: Tunden a Gutiérrez Müller por respuesta a petición de atender a padres de niños con cáncer

Comentarios