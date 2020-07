La Conade recomendó a los abogados que me pidieron mentir: Lupita González

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La marchista Guadalupe González, sancionada cuatro años por dopaje, señaló a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) como la instancia que le recomendó a los abogados que le pidieron que mintiera y presentaron pruebas falsas en su proceso de defensa.

La atleta quien este jueves 2 perdió una apelación ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) se rehusó a dar el nombre del funcionario de Conade que le recomendó a los litigantes, pero adelantó que ya demandó a “dos personas” de la dependencia.

“Ese fue mi error haber confiado en una institución (Conade) que me los mandaba como los mejores. Los primeros abogados (Luis Fernando Jiménez y Víctor Espinoza) no son especialistas en dopaje, ese es el precio que estoy pagando (…) hay dos personas de Conade que ahorita están demandadas. Estoy esperando ese proceso, a ver cómo avanza”, dijo González.

La subcampeona olímpica en Rio 2016 se rehusó a decir el nombre de la persona que le sugirió que contratara a dichos abogados, a pesar de que en la conferencia de prensa se le insistió reiteradamente que dijera el nombre y si fue la directora de Conade, Ana Guevara.

La atleta hizo largos silencios cada vez que se mencionó el nombre de Guevara y dijo que no tenía caso decir el nombre. Lo que sí es que enfatizó que fue en una reunión en las oficinas de la máxima dependencia del deporte nacional donde se decidió que ellos tomaran su caso.

“Viene la contratación de los abogados ahí en Conade. Yo estaba en Conade en una reunión con los abogados, gente de Conade, mi entrenador y yo”, refirió.

Guadalupe González, quien en la Secretaría de Marina (Semar) ostenta el cargo de Teniente de Corbeta, se reunió ayer con personal de esa dependencia quienes aún no le han notificado si perderá el apoyo económico que recibe, así como otros beneficios para ella y su familia.

“Voy a acatar lo que ellos me digan”, señaló.

Asimismo, al haber concluido su proceso de defensa y confirmarse el positivo por trembolona y la sanción que terminará de cumplir en noviembre de 2022, la Conade está obligada a darla de baja del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) donde recibe un apoyo ordinario de 52 mil pesos mensuales.

El corazón del caso de dopaje de Guadalupe González descansa en no haber dicho la verdad y en lo cual hizo mucho énfasis el panel de árbitros del TAS. Sobre el punto, la deportista se dijo arrepentida y se lamentó por no haber defendido con más coraje su posición de no mentir.

“No lo quería decir, pero tuve muchas diferencias con eso. Se me hizo ver que era la única forma (de defenderse). Estoy muy arrepentida. Por mi inexperiencia y falta de coraje para defender mi verdad es por lo que estoy pagando ahorita. Me faltó carácter y a pesar de que muchas personas no querían que dijera lo que había pasado porque era no creíble, inventar algo salió peor. Yo no di las ideas. No me pusieron una pistola en la cabeza, pero creí en ellos (en los abogados)”, puntualizó.

A pesar de la mala defensa, sus primeros abogados le están cobrando a González alrededor de medio millón de pesos por concepto de honorarios. La atleta anunció que ya también inició acciones legales contra ellos.

Comentarios