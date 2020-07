Alcaldesa de Tecate denuncia ante AMLO amenazas del gobierno de BC para que apruebe reformas

MEXICALI, B.C., (apro).- La alcaldesa de Tecate, Olga Zuleyma Adams Pereyra, denunció ante el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Baja California, por amenazas y acciones intimidatorias en su contra, a fin de que apruebe la reducción de tres años para la próxima gubernatura, supuestamente por “indicación” presidencial.

Apro habló con el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien negó los hechos que se describen en la carta de Adams Pereyra, en especial el uso del nombre del presidente de la República.

“Es falso de toda falsedad que yo le haya avisado a la presidenta municipal (de Tecate) y es falso que yo haya utilizado el nombre del presidente de la República para un asunto de carácter del Estado. Falta a la verdad y es totalmente y absolutamente una mentira. Punto. Esa es mi declaración”, soltó el funcionario estatal, al tiempo que advirtió que no aceptaría preguntas, ni de la denuncia ni de otro tema.

En la carta de la alcaldesa dirigida a López Obrador –fechada el 29 de junio y de la cual tiene copia Apro–, debidamente sellada por la Secretaría de Gobernación para ser entregada, Adams Pereyra describe cómo el 27 de junio pasado el secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, le anunció que de nuevo se presentaría la reforma sobre la reducción de seis a tres años para el periodo de gobierno, y le pidió no someterla a votación de cabildo.

La presidenta municipal detalla a López Obrador que el secretario general le dijo que por “indicación directa de usted” debe aprobarse el cambio, y también describe el reclamo que le hizo Rodríguez Lozano porque el cabildo rechazó otra reforma constitucional que establece la no renuncia al cargo de regidores, diputados locales y ediles que aspiren a la reelección.

El pasado 22 de junio, Apro publicó la encerrona que ese día tuvieron autoridades estatales con diputados locales de Morena, para anunciarles que se volvería a presentar la reforma para recortar el periodo gubernamental, y que por “órdenes del presidente” ahora sí la tendrían que respaldar; tanto el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, como la coordinadora parlamentaria de Morena, Montserrat Caballero, desmintieron la versión.

Hoy la alcaldesa de Tecate describe cómo cinco días después de ese encuentro con diputados locales, el secretario general realizó la misma operación poniendo al presidente de la República por delante y habló a nombre del gobernador, Jaime Bonilla, según la versión de Adams Pereyra.

“Derivado de la votación antes mencionada, y la próxima votación del cabildo sobre la iniciativa de ley que se presentará en el Congreso del estado para su discusión y aprobación, referente a la modificación del próximo periodo de gobierno en el estado de Baja California, para que sea de tres años, 2021-2124, el pasado 27 de junio del presente año a las 10 horas recibí en las oficinas de palacio municipal de Tecate la visita del secretario de Gobierno del estado, el C. Amador Rodríguez Lozano, ello con el objeto de informarme que el gobierno del estado lo instruyó para que me comunicara que una servidora conjuntamente con el cabildo debía apoyar y se aprobara por el cabildo dicha propuesta de ley”, se lee en la carta dirigida al presidente de la República.

En la misiva se establece que cuando Adams respondió al funcionario estatal que por obligación debe someter a votación de cabildo las reformas a la Constitución local, éste le dijo “que no era necesario, puesto que se trataba de una indicación directa de usted al gobernador del estado para que la propuesta fuese aprobada”.

Añade: “…así también de manera amenazante me señaló que, si mi respuesta era no apoyar la propuesta del gobernador, me atuviera a las consecuencias y que fuera responsable de mis actos; por lo anterior, expreso mi temor por la integridad física de mi familia y mi persona, ello a la luz de los acontecimientos que a continuación me permito informarle”.

La presidenta de Tecate, también de Morena, relata cómo de manera inmediata, utilizando a las instituciones locales, entre ellas la Fiscalía General del estado, “con el objeto de amedrentarme” se publicó en medios de comunicación que estaba “cerca de llegar a prisión por desacato a un juez federal”. Ahí en la publicación, apunta, “se hace del conocimiento público mi posible destitución y enjuiciamiento por un supuesto desacato judicial de deuda de administraciones pasadas”.

En el documento, Adams Pereyra pide el apoyo de López Obrador para que cesen las amenazas y hostilidades:

“Por lo anterior, me permito pedirle encarecidamente su muy considerado apoyo, intervención y solidaridad para que cesen las amenazas y hostilidades realizadas en contra del municipio de Tecate, a mi persona y a mi familia, que de manera prepotente lleva a cabo el secretario de Gobierno, C. Amador Rodríguez Lozano, y a su vez se recupere el Orden Legal y Constitucional en el estado de Baja California”.

El escrito fue entregado ayer a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con quien la presidenta municipal se reunió. Ésta le externó todo su apoyo y aseguró que hoy mismo entregaría la carta al presidente Andrés Manuel López Obrador.

La alcaldesa también entregó una carta al presidente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, para pedirle su intervención y apoyo, además de relatarle otros actos de las autoridades estatales.

El 22 de junio, cuando sucedió el encuentro con diputados locales y Rodríguez Lozano, que el secretario general negó, aquellos le pidieron a la dirigencia nacional morenista su apoyo, e incluso se realizó un encuentro virtual para analizar el tema. Participando Ramírez Cuellar.

