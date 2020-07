CDMX: Negocios del Centro Histórico incumplidos deberán cerrar este fin de semana

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Debido a que decenas de establecimientos comerciales del Centro Histórico (CH) que abrieron el 30 de junio no cumplieron con las medidas sanitarias, el gobierno capitalino ordenó bajar sus cortinas este fin de semana, lo que evitará un desbordamiento de gente.

En ese lapso se generará un nuevo esquema de apertura para disminuir el riesgo de más contagios de covid-19 en la capital mexicana.

La secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, adelantó que los comercios que no cumplan con las medidas sanitarias se harán acreedores a una suspensión de 15 días, además de que se cerrará el acceso a la cuadra correspondiente en caso de que un 30% de los comercios incumpla con tales medidas.

La funcionaria reveló el nombre de varias empresas que ignoraron las órdenes sanitarias y pusieron en riesgo a sus trabajadores y clientes.

En videoconferencia explicó que, al verificar mil 800 establecimientos mercantiles en distintas calles del Centro Histórico, detectaron que sólo 50% cumplieron con el uso de caretas, 95% de cubrebocas, 55% en la toma de temperatura, 60% con el tapete sanitizante o jerga húmeda, 75% el gel sanitizante, 40% las filas de acceso y dosificación, 60% los flujos internos o señalética interna, 90% el respeto del día de cierre y 70% la sana distancia al interior.

Rodríguez Velázquez dio ejemplos del incumplimiento de los negocios por calles: 25% de los ubicados en la calle de Pino Suárez abrió el día que no le correspondía, igual que 30% de los de Regina; en Uruguay y Mesones un “importante” número de establecimientos no atendió el uso de caretas para sus empleados; en otras calles, establecimientos como farmacias, bancos y tiendas de artículos deportivos no implementaron las líneas de acceso dosificado al exterior; en Bolívar, 42% de locales no señalizó acceso, salida ni flujo al interior que garantizara la sana distancia y algunos no atendieron la hora de cierre, que es a las 17 horas.

“Balconea” negocios irresponsables

Rosa Icela Rodríguez enlistó los establecimientos incumplidos por nombre: la ferretería La Libra, American Eagle y zapaterías La Vega no respetaron el horario de cierre; la tienda Nike no respetó la sana distancia en filas y sobrepasó el aforo; una tienda Martí Outlet no tenía señalética al interior; el personal de Artículos Deportivos Jr. no contaba con caretas, igual que el de la cafetería Cielito Querido Café.

El banco Santander no respetó la fila de dosificación; Bancomer no tenía filas con sana distancia al exterior, igual que la farmacia París; la Plaza de los Lentes operó, aun cuando debía hacerlo hasta el próximo lunes 6, lo mismo que la Plaza 20 y un edificio tipo plaza.

Por el contrario, la secretaria de Gobierno expresó su reconocimiento y gratitud a los establecimientos que han atendido las medidas para garantizar la salud de la población y se han esforzado para dar el mejor trato a sus clientes.

Comentó que las nuevas disposiciones –de suspensión de actividades por 15 días y cierre de cuadras enteras si el 30% de los negocios no cumple– para quienes no sigan las medidas aplicarán desde este viernes, con base en la publicación de un decreto en la Gaceta Oficial de la CDMX, que hará oficial su aplicación inmediata y de observancia obligatoria.

El cumplimiento de las medidas será verificado por personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), con el apoyo de las secretarías de Gobierno y Seguridad Ciudadana, además de la autoridad de Centro Histórico.

La funcionaria anunció que este sábado 4 y el domingo 5 permanecerá cerrado el Centro Histórico “para generar un nuevo esquema de apertura, que será consensuado el día de hoy con comerciantes establecidos”.

Argumentó: “Sabemos que la economía es muy importante, mucho, pero aún más es la salud. Si nos cuidamos y cuidamos a nuestros trabajadores y clientes, podremos avanzar en el semáforo epidemiológico”.

Rosa Icela Rodríguez comentó que sólo la organización de María Rosette –una de las lideresas de comercio ambulante más poderosas del Centro Histórico, que opera en el límite del Perímetro A y B y el Eje 1 Norte– no se ha sentado a dialogar con las autoridades para acordar las medidas que deben respetarse para prevenir más contagios.

Por el contrario, dijo, ayer algunos de sus integrantes realizaron dos bloqueos en vialidades, mientras unos 200 vendedores informales fueron levantados por la autoridad.

Dijo que hoy tenían programada una reunión con sus representantes, y si no asisten seguirán aplicando operativos con la policía para recogerles la mercancía y presentarlos ante el juzgado cívico. “No es a fuerza de bloqueos como se consigue un acuerdo”, soltó.

“Ayer se desbordó la asistencia”: Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, justificó así las medidas: “El Centro Histórico puede llegar a recibir en un día hasta un millón de personas –tomando en cuenta Polígono A y Polígono B–; el día de ayer se desbordó la asistencia y además muchos negocios no cumplieron con las medidas sanitarias”.

Además, rechazó que su gobierno falló en el programa elaborado para el Centro Histórico y que eso ha sucedido en otras ciudades de Estados Unidos, Europa y Asia. Por ello, dijo, el Comité de Monitoreo decidió cerrar los negocios el fin de semana para revisar el esquema de operación del Centro Histórico en coordinación y consenso con los comerciantes, y que el lunes se abra con mucho mayor seguridad.

Finalmente aclaró: “Este no solo es un tema del gobierno, es un tema de la ciudadanía, de los negocios, de los comercios. Entre todos tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos”.

