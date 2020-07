La diputada Karina Barrón renuncia a bancada de MC en NL por falta de transparencia

MONTERREY, NL (apro).- La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local tuvo una sacudida este viernes tras la renuncia de la legisladora Karina Barrón, quien acusó al coordinador de esa fuerza política, Luis Donaldo Colosio Riojas, de no transparentar los recursos de la bancada.

Según Barrón, no recibió apoyo de la coordinación de la bancada, que ahora se queda con cinco integrantes, y subrayó que las partidas que son distribuidas entre los diputados se manejan con opacidad.

“Desde un inicio no hubo acuerdo ni apoyo del coordinador Luis Donaldo Colosio. Y no me dejará mentir que, desde un inicio, el tema económico de la fracción fue de los principales. El resto de la bancada entrega directamente a la cuenta del coordinador el recurso y el apoyo que se da a cada diputado. Se me hizo la petición de entregarle 35 mil pesos mensuales, que no accedí a entregar a una bancada con doble discurso”, soltó.

La exdiputada de MC, ahora independiente, reveló que fue objeto de violencia política este viernes, cuando fue citada en la sede del que fuera su partido, para ser cuestionada sobre el origen de los recursos con los que adquiere despensas que regala en las colonias.

“Me citaron en la sede del partido de Movimiento Ciudadano y ahí no se me citó para tener un consenso, sino para violencia política, si así le quieres llamar, para escuchar las acusaciones del coordinador hacia mi persona, junto con la diputada Mariela (Saldívar), que ponen en tela de duda de dónde saco para las despensas (que regalo), y mi respuesta fue que doné mi sueldo, no es un show mediático, y lo que recibimos en el Congreso se reparte donde debe ser”, dijo.

De acuerdo con Barrón, presentó la respectiva denuncia por este tipo de violencia y mostrará las pruebas que recabó durante esta reunión en la que –remarcó– fue intimidada para acceder a los designios de la dirigencia del partido.

La legisladora recalcó que el dinero del partido es canalizado por entero a la promoción de sus principales figuras: Colosio Riojas, el senador Samuel García y el dirigente estatal Agustín Basave.

En un comunicado, la bancada de MC aseguró que Barrón fue “separada” de la fracción por motivos que no fueron aclarados, y subrayó: “Nuevo León está a las puertas de un nuevo comienzo y desde Movimiento Ciudadano trabajamos en construir un gobierno a la altura de nuestra gente y nuestro estado. En este proyecto no permitiremos que las prácticas y vicios del Viejo León afecten nuestro trabajo en favor de la ciudadanía”.

Karina Barrón Perales llegó a la anterior Legislatura como panista y, después de declararse independiente, se adhirió a las siglas de MC, partido con el que logró la reelección en el actual período. Ahora que se declara independiente de nueva cuenta no se sabe en qué partido se cobijará

