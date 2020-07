“Checo” Pérez termina tercero en segunda práctica del GP de Austria

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El piloto Sergio “Checo” Pérez finalizó en la tercera posición durante la segunda práctica del Gran Premio de Austria, que este fin de semana abrirá la temporada del Mundial de Fórmula 1 en el presente año con un estricto control sanitario.

Por delante del mexicano sólo estuvieron los conductores de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton y Valteri Bottas. De hecho, el británico, campeón del mundo, repitió el mejor registro de la primera práctica libre, este viernes.

Hamilton recorrió el circuito de 4.813 metros en un minuto cuatro segundos y 304 milésimas, 197 menos que el piloto que obtuvo el segundo mejor registro del día, su coequipero Valteri Bottas.

Detrás de ellos cerró Pérez (Racing Point con motor Mercedes Benz), quien concluyó en el quinto peldaño en el primer entrenamiento libre a puerta cerrada, terminó a seis décimas de Hamilton, que también dominó la primera práctica libre con la escudería que ha ganado los últimos seis campeonatos mundiales de pilotos y constructores.

P3 in FP2 for @SChecoPerez on Friday – and those Racing Point cars looked rapid 🚀

— Formula 1 (@F1) July 3, 2020