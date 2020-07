Agrupación sostiene esfuerzo para lanzar su convocatoria teatral “La vaquita”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).– El sector cultural está afectado por la pandemia, pero aun así hay quienes en medio de la situación económica han logrado sostener sus líneas de trabajo, tal es el caso de “Vaca 35 Teatro en Grupo” que lanzó su quinta edición de la convocatoria La Vaquita 2020.

Las bases abiertas a agrupaciones emergentes y disponibles en la web www.vaca35teatro.com.mx dota de un apoyo de 40 mil pesos para producir a la puesta ganadora en el Teatro El Milagro (programada para diciembre de este año), una gira nacional a realizarse en febrero de 2021, más una beca para cursar el Certificado en “Teatralidad Cuerpo y textualidades contemporáneas”.

En entrevista telefónica con Damián Cervantes, director artístico de Vaca 35 (que este año cumple su 13 aniversario), explicó que les ha sido difícil como agrupación continuar con proyectos en medio de la contingencia sanitaria, en especial porque las tres giras –dos de ellas internacionales– planeadas para este año se cancelaron, pero pese a ello el esfuerzo de sostener a “La Vaquita” es resultado de la previsión y el ahorro obtenido de ganancias de presentaciones realizadas en 2019.

Detalló más sobre el premio:

“La Vaquita no es únicamente para proporcionar el dinero para producción, al colectivo ganador los acompañamos en el proceso, les damos asesoría y usualmente les conseguimos un convenio para que puedan montar la obra… creemos como agrupación que vale la pena el esfuerzo y más en estos momentos”.

La convocatoria, abierta hasta el próximo 17 de julio, menciona que Vaca 35, en apoyo con el programa México en Escena del Fonca, el Teatro El Milagro, Área 51 Foro Teatral (Xalapa), Tetiem Centro de Artes (Puebla), La Locomotora Foro Escénico (Oaxaca), Foro Escénico 330 (Pachuca), Catamita con el Museo del Ciudad (Quéretaro) y 17, Instituto de Estudios Críticos, buscan apoyar a grupos novel, cuyas líneas de investigación resulten “personales, arriesgadas, artísticas, política y socialmente comprometidas con su entorno”.

Cuestionado sobre la necesidad en el teatro de mantener el contacto con el público, y las barreras que han impuesto el covid-19, y como algunas compañía nacionales o internacionales han hecho trabajos de tipo digital, el director de Vaca 35 comentó:

“Estamos conscientes de que el teatro es presencial, no hay otra manera, lo que sucede a distancia no es teatro como tal, pero sí una manera de ‘entrenar el músculo’, tal y como le sucede a un atleta que puede entrenar en casa, pero requiere salir para mostrarse.

“En el teatro, así como en otras disciplinas como la danza se necesita de la presencia y convivencia laboral que se resuelve hasta con el espectador”.

–¿De qué manera se han mantenido, ensayan, qué hacen?

­–No hemos podido hacer mucho la verdad, prácticamente el trabajo ha sido a distancia, nos hablamos, nos leemos, hacemos nuestras tareas, entrenamos con danza, movimientos. Las giras que teníamos pactadas por Portugal, Haití, y la ciudad de Tijuana (Baja California) se cancelaron. En julio íbamos a asistir al ‘Festival Grec’ en Barcelona, España, si bien no se canceló sí se pospuso para el próximo año.

“Pensamos en que quizá en un regreso a nuestros inicios, hace trece años, podríamos estrenar algo en la calle, pero aún no hay nada definitivo.

Y concluyó con una crítica sobre la situación de la cultura en el país:

“Es complicado porque estamos ante una doble batalla, y una de ellas es la izquierda conservadora cuya línea no está en la cultura ni en la ciencia. Una izquierda progresista buscaría acercarse a la sociedad para que crezca y se vuelva más igualitaria, pero me queda claro que la línea actual del gobierno no es la cultura, igual que en otros gobiernos ha sucedido, pero ni modo, es lo que nos toca”.

