Ordenan arrestar al exyerno de Rutilio Escandón y a la nueva pareja de su hija

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que obtuvo dos órdenes de aprehensión en contra del exyerno del gobernador Rutilio Escandón Cadenas y también de la nueva pareja de su hija María Escandón Attiq.

La FGE dijo hoy que logró acreditar el delito de violencia familiar en contra de Juan Carlos Armendáriz en agravio de su expareja, María Escandón, hija del gobernador chiapaneco.

De igual forma logró acreditar el delito de homicidio en grado de tentativa a Diego Alberto Hernández Silva –actual pareja de María Escandón– en contra de Juan Carlos Armendáriz.

Con el argumento de que quería ver a su hijo en el contexto del Día del Padre, el pasado sábado 20 de junio, Juan Carlos Armendáriz persiguió y confrontó a su expareja, María Escandón, quien viajaba con su nueva pareja Diego Alberto en un vehículo BMW color gris sin placas.

De ese mismo vehículo bajó el guardaespalda de ambos, Alberto Consospó Flores, con un arma de fuego en la mano y le disparó a corta distancia a Juan Carlos Armendariz en la rodilla.

El caso fue un escándalo y la vida privada de la hija del gobernador se hizo pública, luego de que Juan Carlos Armendariz hizo transmisión en vivo de todo el incidente, desde que empezó a interceptar a su ex esposa hasta que le dieron el disparo en la rodilla.

El primer detenido tras ese incidente fue Alberto Consospó Flores, quien ese mismo día fue señalado como el autor material directo del delito de homicidio en grado de tentativa en contra de Juan Carlos Armendariz.

Alberto Consospó Flores tiene antecedentes delictivos, pues fue detenido en el 2003 por haber pertenecido presuntamente a una banda de asaltantes de Suchiapa, de donde es originario.

Tan pronto como se dio la captura de Consospó Flores como el disparador en contra de Juan Carlos Armendáriz, la FGE dio a conocer que había iniciado también una investigación en contra del propio Juan Carlos Armendáriz por violencia familiar en contra de María Escandón.

En este contexto, la FGE cateó la casa de Juan Carlos Armendariz, la madrugada del sábado pasado, pero los hechos trascendieron tras la denuncia de la madre de Juan Carlos, Magy Sánchez.

La señora Magy Sánchez, denunció que su hijo es víctima de María Escandón, Alberto Consospó y Diego Hernández Silva y que con la persecución de su hijo “se cumplió el capricho de María Escandón”.

Narró que la Fiscalía llegó a su domicilio para realizar un cateo para ejecutar la orden de aprehensión de su hijo Juan Carlos Armendáriz por el delito de violencia familiar. Sin embargo, su hijo no estaba ahí en ese momento.

“Es increíble que haya librado órden de aprehensión en contra de mi hijo sólo para cumplir el capricho de la hija del gobernador. Un claro ejemplo de lo que es la corrupción y el tráfico de influencias. La Fiscalía General del Estado sabe perfectamente que para este tipo de delitos debieron primero haber agotado una citación, y mi hijo pudiera enfrentar esa falsa acusación en libertad, y no someterse al capricho de María Escandón Attiq, de verlo en prisión”, dijo la madre de Juan Carlos.

“Pido al gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se actúe con transparencia, que no exista corrupción ni tráfico de influencias en el presente asunto, porque no es justo que mi hijo vaya a la cárcel sólo por tratarse de la familia del Gobernador de Chiapas. No queremos este tipo de atropellos, ya que catearon mi domicilio como si buscaran al delincuente más peligroso de México”, agregó la señora Magy Sánchez.

Sin embargo, la FGE argumentó que continúa y continuará con la integración de la carpeta de investigación en agravio de Juan Carlos Armendáriz, rigiéndose por los principios de certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad y transparencia con el único objeto de garantizar cero impunidad.

Por lo que ese mismo 20 de junio se detuvo y puso a disposición del órgano jurisdiccional a Alberto “N”, por su responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de la ya citada víctima, con el objeto de que su conducta criminal no quede impune, resaltando que el imputado ya fue vinculado a proceso en el penal “El Amate”.

Al mismo tiempo se logró acreditar la responsabilidad de Diego Alberto “N” por el delito de homicidio en grado de tentativa en agravio de Juan Carlos Armendáriz, por hechos ocurridos en un fraccionamiento ubicado al surponiente de Tuxtla Gutiérrez, por lo que de manera inmediata se solicitó la orden de aprehensión, misma que está pendiente de ejecutar, ya que el imputado se encuentra prófugo de la justicia.

La Fiscalía General del Estado aseveró que hará uso de todos los mecanismos legales para que los imputados enfrenten la justicia y sus conductas criminales no queden impunes; asimismo, se encuentra realizando todas las diligencias de investigación necesarias para determinar si existe o no responsabilidad penal en contra de María “N” u otros involucrados en estos hechos.

