Por austeridad, AMLO propone que empleados de la Secretaría de Economía compartan sus computadoras

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que, ante el retiro de computadoras a funcionarios de la Secretaría de Economía, por las medidas de austeridad implementadas, los empleados compartan sus instrumentos de trabajo.

“Yo creo que son instrumentos y que son importantes, pero no es eso lo más, pues hay manera, hay forma de resolverlo, si lo que sobraban eran computadoras. Que se compartan más los instrumentos de trabajo y que no haya corrupción… Es que había contratos de computadoras a diestra y siniestra”, subrayó en su conferencia de prensa matutina.

Tras recordar que en el gobierno federal se lleva a cabo un plan de austeridad republicana, como un asunto de principios, no administrativo, destacó una vez más: “No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”.

De acuerdo con un documento interno de la Secretaría de Economía, se planteó la reducción de 75% de los equipos asignados al personal, debido a la restricción en los recursos presupuestarios.

“En este caso en particular se dio a conocer, se hizo público, está en las redes y no ocultamos nada. Entonces, siempre pues va a haber resistencias a todos estos cambios, pero no debemos ensimismarnos. Nosotros somos siervos de la nación, como decía Morelos, servidores públicos, no estemos pensando de manera egoísta, en forma individualista qué voy a hacer”, lanzó el Ejecutivo.

Y atizó: “Imagínense lo que hacían los que lucharon en otros tiempos por la libertad, por la justicia, por la democracia, por la soberanía, ¿Qué estaban esperando que tuvieran sus computadoras para luchar, para transformar?”.

Luego señaló que en aduanas acaba de cancelarse un contrato millonario. “Y en todos lados, con decirles que había medios de comunicación que daban servicio de computación y de telefonía al gobierno, vendían de todo”.

Entonces, añadió, “en la ley de austeridad, y desde antes, en mis compromisos de campaña dejé establecido que no íbamos a comprar equipos de cómputo, está escrito, precisamente por el desorden, el desbarajuste y la corrupción que imperaba, pero en grande”.

Ahí en Economía, por ejemplo, es donde tenían 60 oficinas en el extranjero. “Miren si no lo van a resentir. ¿Cómo les va a gustar la austeridad si estaban acostumbrados al derroche? Sesenta oficinas en las principales ciudades del mundo en el programa ProMéxico”, remató.

