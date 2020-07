AMLO da negativo en prueba de covid-19 previo a su viaje a Washington  

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador informó que resultó negativo a la prueba de covid-19 que se practicó previo a su viaje a Estados Unidos donde se reunirá mañana con su homólogo Donald Trump.

“No me había hecho la prueba porque no tenía síntomas”, justificó.

“Me hice la prueba, llevo mi certificado y no me quita nada si por el protocolo de Estados Unidos tengo que hacerme otra prueba porque tengo que ser respetuoso de las normas de ese país. Y no hay ningún demérito en ello”, detalló.

“Ya me hice la prueba”, reiteró ante preguntas de reporteros. “Ya pueden decir Reforma y el Proceso que me alineé”, ironizó en alusión a la portada de la edición actual de este semanario que en su titular principal dice: AMLO se alinea a Trump.

El presidente viajará este mediodía a Washington donde mañana se entrevistará con Trump “para celebrar” la entrada en vigor del tratado trilateral con Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.

