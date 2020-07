AMLO dice desconocer sanción a hijo de Bartlett y arremete contra Claudio X. González

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Luego de declarar que no tiene información sobre la sanción impuesta a la empresa de León Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el empresario Claudio X González Guajardo, cabeza de la organización a la que suele llamar “Mexicanos a favor de la Corrupción”.

-En torno a la sanción que emite la Secretaría de la Función Pública al hijo de Manuel Bartlett por el tema de los ventiladores, la venta al Seguro Social. Preguntarle, de no haber sido por esta investigación periodística, por esta investigación que abrió a raíz de esa nota la Función Pública ¿se habrían quedado entonces los ventiladores en el IMSS?, ¿cuántos casos más de estos han considerado que se deben investigar?, preguntó una reportera.

DEBES LEER:

-Pues no tengo información sobre lo que me estás preguntando, no sé. Lo único que sé es que quien hace la denuncia es el grupo este Mexicanos a Favor de la Corrupción, entonces eso no me da mucha confianza, porque esto es Claudio X. González, que tiene muchos intereses creados, por eso está en contra de nosotros, pero no sólo de nosotros, estuvo en contra de los maestros, apoyando la mal llamada reforma educativa, siempre a favor del régimen, muy complacientes con Carlos Salinas de Gortari y con los negocios, con los ‘billullos’, respondió el mandatario.

Y continuó con su referencia al empresario: “Acaba de vender una planta de generación de energía eléctrica a Iberdrola de España. ¿Cómo consiguieron ellos esos permisos para esa planta? Su papá fue asesor económico de Salinas de Gortari. ¿Saben que el papá de él le recomendó al presidente Peña Nieto que aumentara el precio de la gasolina al doble porque así el gobierno iba a tener más dinero?

-Presidente, pero…, trató de interrumpirlo la reportera.

–Sí, déjame que yo termine, pidió López Obrador.

“…Y le hizo caso el presidente Peña. Entonces eran los mandones de antes y ahora se convirtieron en los paladines de la honestidad. Pues que se lo crean otros, no faltan aplaudidores, apoyadores de este grupo. Eso es lo que puedo comentarte”.

-Es la Función Pública la que sanciona con la inhabilitación, insistió la reportera.

–Pues es que tiene que hacerlo, esa es su función, nada más que quería dar el contexto porque si no, no se sabe de dónde viene, cerró el tema el presidente.

Comentarios