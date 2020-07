Tras críticas, Zara retira bolsa de mandado que vendía en 659 pesos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Una vez más, la compañía española de ropa Zara, de Grupo Inditex, enfrenta a la polémica, ahora porque la han acusado de “apropiación cultural” al vender una bolsa de mandado, parecida a las hechas de yute y que se venden en tianguis y mercados en 60 pesos o menos, pero con un costo de 659 pesos.

La idea de Zara fue criticada en redes sociales, a la que acusaron de, una vez más, robarse la estética e identidad mexicana.

Ante las burlas de usuarios que compararon los precios entre los marchantes y los de la transnacional cuyo dueño es Amancio Ortega, uno de los más ricos del mundo, Zara retiró su producto denominado “Bolso shopper rayas” del mercado mexicano, al menos en su sitio online: https://www.zara.com/mx/

Sin embargo, el producto sí está en la página de Zara en España: https://www.zara.com/es/ y cuesta 22.95 euros, es decir, 589.07 pesos mexicanos. Están disponibles en colores naranja, amarillo y verde. La descripción es “bolso semitransparente de formato shopper. Asas de mano. Bolsillo interior. Alto x ancho x fondo: 34x35x18 cm”. Es 100% poliéster y las asas de plástico-acrílico.

Esta no es la primera vez que la empresa española ha sido acusada de plagiar diseños chiapanecos o veracruzanos sin darles ningún crédito o beneficio.

También ha sido acusada de racismo al colocar mensajes como “White is the New Black”, la cual criticaron como un mensaje de supremacía blanca cuando fue usado como paralelismo del nombre de la serie estadunidense “Orange is the new black”, la cual titularon así parafraseando a una frase de moda ochentera usada para referirse a cualquier color estaba sustituyendo al color negro, prototipo de elegancia al vestir, y porque la trama se desarrolla en prisión donde la mujeres portaban uniforme naranja.

También está el caso de bolso con esvástica que sacó en 2007, vinculada la figura a una ideología de odio, como el fascismo, pero según se aclaró después, fue realizada por una empresa subcontratada de India donde este símbolo tiene un significado diferente.

Otra polémica fue por una camisa muy parecida a los trajes a rayas usadas por los judíos presos en los campos de concentración nazis durante el Holocausto. Incluso traía una estrella de seis picos, la cual fue asociada a la usada para identificar a los judíos.

Igual sucedió cuando lanzó unos comandos para bebés, el de color azul para niño traía el mensaje: “guay y listo” y el de niña era rosa y el mensaje era: “guapa y perfecta”, lo cual fue criticado por fomentar los roles de género.

La salida de Zara a estos y otros escándalos ha sido retirar las prendas del mercado “ofendido”.

