China critica a Estados Unidos por retirarse de la OMS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- China acusó a Estados Unidos de preferir el unilateralismo al formalizar el pasado lunes su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En conferencia de prensa, el vocero del Ministerio del Exterior, Zhao Lijian, defendió que la OMS es la institución internacional más reconocida y profesional en el campo de la seguridad de la salud pública global.

En ese contexto, consideró que la decisión de Washington fue una nueva demostración de que Estados Unidos prefiere el unilateralismo al retirarse de grupos y violar tratados.

Just another example of upholding unilateralism and pulling out from international organizations and treaties by the U.S.

pic.twitter.com/VCG4qPEhgi

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) July 8, 2020