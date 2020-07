Bonilla tuvo covid-19 en enero… pero “nunca me tumbó, nunca faltamos al trabajo”

MEXICALI, BC. (apro).- El gobernador Jaime Bonilla Valdez reveló que en enero pasado padeció de covid-19, pero fue hasta marzo cuando se lo confirmaron. Aun así, el mandatario estatal continuó realizando actos públicos y a la fecha no utiliza cubrebocas.

En su transmisión de hoy, Bonilla –acompañado del secretario de Salud de la entidad, Alonso Pérez Alonso, a quien llama “doctor de cabecera”– detalló que tras una tos fuerte y dolor de cuerpo le diagnosticaron sinusitis.

“Les tengo que decir que allá por enero tuve una tos muy fuerte y seguido le comentaba al doctor: tengo esta tos consistente, me duele la cabeza; estamos hablando de enero, a principios de enero, cuando no se sabía nada de esta enfermedad, cuando menos en América”, comentó.

Lo anterior, luego de que el secretario de Economía, Mario Escobedo Carigñan, reveló que el Ejecutivo y él padecieron coronavirus.

Al conocerse más los síntomas de covid-19, Bonilla los relacionó con los que tuvo, y consideró que sí se vio afectado por el coronavirus. “Claro nunca me tumbó, nunca faltamos al trabajo.”

Narró que estando en el puerto de San Felipe “el doctor me llevó al hospital en un par ocasiones… me cansaba muy rápido, me dolía la cabeza, y me dijeron: ‘no tienes nada, el pulso está bien’. Luego el doctor, ya en Tijuana, me vio medio fatigado, me hicieron análisis y me determinaron sinusitis…”.

Ya en marzo, cuando empezó a tenerse mayor información sobre el coronavirus, se percató que sí lo tuvo.

“Cuando se viene en marzo el contagio, lo que realmente eran los síntomas, yo decía: mucho de esos síntomas los tuve… me mantuve alejado por práctica. Y le decía al doctor hace tres meses: yo tuve (covid-19)”.

Posteriormente le realizaron la prueba PCR y salió negativa, pero en la serológica dio positivo.

“Quiere decir que a mí me dio por enero, no fue fuerte para tumbarme, pero sí suficiente para fatigarme: calentura dos o tres veces, poquito problema para respirar… quiere decir que a mí me dio desde entonces. Sigo con los anticuerpos y significa que mientras traiga los anticuerpos el riesgo es muy menor.”

Aclaró que él sólo puede contagiar “si contacto a una persona que lo tiene y saludo a otra que no lo tiene, pero a mí ya no (me daría), sería yo portador.”

De acuerdo con el doctor Pérez Rico, las pruebas PCR se le realizaron a Bonilla en las ocasiones en que estuvo expuesto ante personas que tenían covid-19, y en todas salió negativo, “no así la serológica”.

