Biden recuerda que Trump llamó “violadores” a mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden, no se quedó callado después del encuentro entre los mandatarios Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador.

Biden recordó que Trump propagó el racismo en contra de la comunidad latina desde su campaña electoral en 2016, cuando llamó “violadores” a los mexicanos.

Trump launched his 2016 campaign by calling Mexicans rapists.

He's spread racism against our Latino community ever since.

We need to work in partnership with Mexico.

We need to restore dignity and humanity to our immigration system.

That's what I'll do as President.

— Joe Biden (@JoeBiden) July 8, 2020