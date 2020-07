Procesan a sujeto acusado de asesinar y calcinar a una mujer y su hijo

OAXACA, Oax. (apro).- El Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales vinculó a proceso al presunto responsable del feminicidio de la estudiante del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (Cobao), María Concepción A. C., y de su bebé de casi dos años de edad, quienes fueron asesinados y calcinados en un cerro de Ejutla de Crespo, confirmó el Tribunal Superior de Justicia.

En audiencia, el Juez de Control determinó que había elementos suficientes para vincular a proceso José A.R.R por los delitos de homicidio calificado en agravio del niño A. A. C., y del feminicidio agravado cometido contra la adolescente de iniciales M. C. A. C., hechos ocurridos en San Miguel Ejutla, el pasado 28 de junio.

Además, el Poder Judicial de Oaxaca le impuso al presunto feminicida la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que fue recluido en el centro penitenciario varonil de San Francisco Tanivet, Tlacolula, Oaxaca.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Eduardo Pinacho Sánchez, reiteró su compromiso con la protección de los derechos de mujeres, niñas y niños, al tiempo que se garantizó un proceso apegado a derecho y con perspectiva de género que no dé cabida a la impunidad.

Trascendió que la alumna del Cobao Plantel 11 en Ejutla de Crespo fue vista alrededor de las 10:00 horas del domingo 28 de junio a bordo de un mototaxi y de ahí no se supo de su paradero hasta que se avisó del incendio en el cerro “El Mexicano”.

El humo alertó a la población, que acudió a sofocar el incendio y descubrió los cuerpos de María Concepción y de su hijo.

El 3 de julio anterior, agentes estatales de investigación detuvieron José A. R. R., -ex pareja sentimental de la víctima- a quien presentaron ante la autoridad judicial que lo requirió, dando cumplimiento a la orden aprehensión asentada en la causa penal 532/2020.

El Instituto de Servicios Periciales determinó que la causa de la muerte de la adolescente fue asfixia por estrangulamiento, mientras que la causa de la muerte del niño fue por traumatismo craneoencefálico profundo, con fractura de húmero. Posteriormente a ambos fueron les prendieron fuego.

