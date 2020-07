AMLO atiende primero a Trump que a NL: El Bronco

MONTERREY, N.L., (apro).- Ante el déficit de 2 mil trabajadores de Salud que Nuevo León necesita para enfrentar la crisis del covid-19, el gobernador Jaime Rodríguez pidió ayuda inmediata al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que escuche sus demandas, luego de atender las de Donald Trump.

El presupuesto para solventar esta necesidad es de 600 millones de pesos que el estado no tiene, dijo el nuevoleonés, una cantidad que le gustaría recibir del gobierno federal como apoyo.

“No tenemos (ese dinero) y espero que la Federación lo entienda. Hago un llamado a la Federación en ese sentido de que ya (se necesita). Al cabo el presidente ya fue a Estados Unidos. ¿Por qué no nos atiende a nosotros? ¿Por qué no nos escucha?”, dijo hoy el mandatario en la conferencia de prensa diaria para actualizar las cifras del coronavirus en el estado.

Nota relacionada: Visita a EU fue breve, pero muy intensa; estamos bien y de buenas: AMLO (Video)

Le recordó al mandatario de Morena que, históricamente, el sector productivo de la entidad ha respaldado al gobierno federal.

“Ya escuchó a Trump. Necesita escucharnos a nosotros aquí, para ver si tiene o no la manera de ayudarnos. Los nuevoleoneses son mexicanos, le han ayudado a la Federación muchos años. Las empresas y negocios de Nuevo León pagan impuestos, igual los trabajadores. Hemos sido responsables”, se quejó.

El gobernador aseveró que merece la ayuda federal porque Nuevo León tiene la mejor infraestructura en los rubros hospitalario y carretero, además de que capta la mayor inversión extranjera del país.

“Hemos sido un ejemplo y no le hemos causado problemas a la Federación. ¿Por qué no nos quiere ayudar? ¿Cuál es la razón? No le hemos hecho mal gesto. ¿Pues no que amor con amor se paga…? Eso dijo aquí el presidente. No es reclamo. Simplemente, presidente, recíbanos y con eso podremos resolver muchas cosas y Nuevo León se sentirá agradecido con usted”, dijo Rodríguez, al recordar las expresiones de solidaridad de López Obrador, cuando acudió a la entidad como presidente electo.

Nota relacionada: AMLO destaca el cambio de discurso de Trump hacia los mexicanos

Más adelante, en la misma conferencia, El Bronco fue reiterativo en su queja, y cuestionó porqué el presidente de México le dedicó tres días a Estados Unidos en su reciente visita y no le ha dado ni un minuto de atención a Nuevo León en esta situación de emergencia.

Este jueves, el gobernador nuevoleonés explicó que la entidad cuenta con 4 mil 300 trabajadores del sistema de salud, de los cuáles 2 mil 80 están integrados permanentemente al sistema covid-19. Señaló que todos ellos ya se encuentran cansados, por lo que urge la contratación de más personal que haga reemplazos.

El gobernador anunció que la reapertura en Nuevo León se mantendrá en el nivel actual, debido a que el semáforo de covid, que tiene 10 indicadores, registra tres en alto riesgo, una condición que le impide avanzar en la reapertura hacia la nueva normalidad.

Nuevo León registró hoy 22 decesos con lo que llega a 555, con 17 mil 408 contagios.

Les comparto las cifras de casos COVID-19 en Nuevo León al 9 de julio. Es muy importante seguir las medidas de prevención y aislamiento social que la Secretaría de Salud nos indica. ¡Cuídate y cuida a los demás!#JuntosLoLograremos #JuntosSomosMásFuertes#QuédateEnCasa pic.twitter.com/XYakFFdk18 — JAIME RDZ EL BRONCO (@JaimeRdzNL) July 9, 2020

Comentarios