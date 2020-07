López-Gatell presume una reducción progresiva en la tasa de mortalidad por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció una disminución consistente y progresiva en la tasa de mortalidad por covid-19 a nivel nacional.

“Sólo para precisar: el porcentaje de reducción en estas gráficas se refiere al periodo de la última semana. No necesariamente se aplica a todo el proceso, a todo el trayecto de la epidemia, y de hecho en el trayecto de toda la epidemia la mortalidad, primero, subió y después bajó. Y ahora está bajando de manera consistente, como lo hemos visto estado por estado, de los que llevamos presentados hasta ahorita”, indicó en la conferencia de prensa vespertina.

Esa evidencia, añadió, procede de algunos análisis intermedios que han hecho particularmente colegas del IMSS, y muestran que, si dividen la epidemia en tres fases relativamente arbitrarias, marcadas por las etapas que se tuvieron, al inicio hubo una importante tasa de letalidad, una proporción de personas enfermas de covid-19 que fallecieron, pero ésta se ha ido reduciendo progresivamente.

Son múltiples los factores que podrían explicar lo anterior y están relacionados con la oportunidad de atención, indicó, luego de lo cual envió un mensaje a la población:

“Si usted es una persona mayor de 60 años o tiene enfermedades crónicas, particularmente diabetes, hipertensión, obesidad, cáncer, Enfermedad Pulmonar Crónica, Enfermedad Cardiaca Crónica o cualquier causa de inmunosupresión, y usted experimenta síntomas de covid-19 (fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta), no se espere, acuda lo más pronto posible a una unidad de salud, porque si usted se espera van a pasar días de que se pierda la oportunidad de que se detecte que está ocurriendo una complicación”.

López-Gatell recalcó que si el paciente se espera a tener una enfermedad respiratoria grave lo más probable es que quede muy poca oportunidad de brindarle una atención que ayude a salvarle la vida.

“Aquí es que vemos esa oportunidad como la posibilidad de la disminución de la mortalidad a causa de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV2”, indicó.

Otro elemento previsto para este suceso es la experiencia clínica de los trabajadores de la salud, añadió.

“El manejo clínico de covid-19 en personas que no están críticamente enfermas no es tan complejo, desde el punto de vista médico, pero requiere de dos o tres elementos muy importantes, como la oxigenación no invasiva de manera muy temprana, la hidratación y posiblemente el uso de algunos medicamentos antinflamatorios e inhibidores de la coagulación”, explicó.

Y destacó que, en una persona críticamente enferma, la experiencia clínica ha sido fundamental para regular los parámetros de los ventiladores mecánicos, rotar físicamente a las personas enfermas y regular la hemodinamia, elementos que necesitan mucho cuidado.

En ese sentido, celebró que, con la ayuda de distintos especialistas en medicina crítica, provenientes de los Institutos Nacionales de Salud Pública, se ha logrado dar asesoría y coordinar el entrenamiento de todas las personas que están en las secretarías de salud estatales para atender a enfermos críticos de covid-19, bajo la coordinación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

El único elemento desalentador que López-Gatell destacó fue que el uso de la dexametasona no ha contribuido a disminuir la mortalidad, el tiempo de hospitalización o la intensidad de los síntomas de los pacientes con covid-19.

Hasta el momento “no lo hay, desafortunadamente no lo hay”, un tratamiento definitivo para esta enfermedad, “ni en México ni en el mundo”.

Agregó: “La dexametasona, efectivamente, es un fármaco que fue evaluado en un primer ensayo clínico y se aprecia, de acuerdo con la evidencia científica, que es prometedora de que pudiera contribuir a reducir la mortalidad en personas críticamente enfermas”.

Finalmente, conminó a la población a no acudir a la farmacia a comprar dexametasona si tiene síntomas leves de covid-19, pues este medicamento tiene importantes efectos secundarios, como el aumento de infecciones comunes, algunas letales.

