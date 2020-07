Exigen al gobierno de Guanajuato reponer proceso para nombrar al titular de la Comisión de Búsqueda

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones sociales defensoras de derechos humanos y académicos expresaron su rechazo a la designación de Héctor Alonso Díaz Esquerra como titular de la recién creada Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato.

Tras destacar que no tiene el perfil para ese cargo, acusaron al gobierno del panista Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de nombrarlo en un proceso opaco, que limitó la participación de los familiares como interesados.

Algunas de esas organizaciones y activistas difundieron hace unos días una carta que entregaron a Rodríguez Vallejo para solicitarle que dé marcha atrás al nombramiento de Héctor Díaz Esquerra y reponga el procedimiento. Y este jueves, colectivos de familiares instalaron un plantón en el exterior del Teatro Juárez, en la capital del estado, con la misma demanda.

Díaz Esquerra es licenciado en administración de empresas, egresado de la Universidad Iberoamericana en León; fue delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), entre 2012 y 2013, y fungió como director general de administración de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) del gobierno federal, entre 2017 y 2019.

El nuevo comisionado estatal también fue director de relaciones interinstitucionales en la Secretaría de Educación de Guanajuato.

En el dictamen de su nombramiento, firmado por el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres, se refiere que los cinco aspirantes que quedaron para designar al titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato reunieron el perfil para el cargo.

“En particular (Héctor Alonso Díaz Esquerra), quien además de contar con conocimientos y experiencias en materia de derechos humanos y búsqueda de personas, así como en ciencias forenses, ha tenido vinculación profesional con víctimas y familiares de personas desaparecidas y con colectivos”.

Además, se ponderó que en el plan de trabajo que presentó, Díaz Esquerra consideró “aspectos administrativos, financieros y operativos a realizar para poner en funcionamiento la Comisión de Búsqueda (sic)”.

La misiva enviada al gobernador para exigirle que reponga el proceso fue firmada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza Javier Sicilia; la Red Nacional “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT); Buscando Desaparecidos México (BÚSCAME); el Colectivo Justicia y Esperanza de San Luis de la Paz, y Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila-México (FUUNDEC-M).

“El acompañamiento de las familias y colectivos para tomar la decisión final no fue tomada en cuenta; en la convocatoria ni en el desarrollo del proceso se presentó un perfil de idoneidad con base en el cual se evaluaran los perfiles; no se garantizó la máxima publicidad de la información en el proceso”, puesto que los planes de trabajo de quienes fueron aspirantes no se pueden consultar, precisaron las organizaciones firmantes.

Ello –subrayaron– obstaculiza “saber si la propuesta de Díaz Ezquerra era o no la más adecuada”.

También se inconformaron porque el gobierno del estado no dio a conocer la metodología para la evaluación de quienes fueron aspirantes. “Y aunque se menciona que el candidato fue elegido por una ‘ponderación integral’, no se dan a conocer estos resultados”, según la carta enviada al gobernador.

Debido también a que la discusión y dictaminación de los perfiles no fue pública, las organizaciones consideraron que el nombramiento de Héctor Díaz Esquerra “no se basó en criterios objetivos para tomar la decisión final y, por lo tanto, no brinda la certeza ni confianza ciudadana necesarias para dotarla de legitimidad de origen”.

Plantón de familiares

“Estaremos aquí hasta que nos atienda Diego Sinhue”, dijo Bibiana, hermana de Manuel Ojeda Negrete –desaparecido en Irapuato–, quien junto con integrantes de aproximadamente 150 familias de personas desaparecidas se instaló en un plantón en el exterior del Teatro Juárez para exigir la reposición del proceso para nombrar a quien encabece la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato.

“Estamos enojadas porque nos pusieron a un administrador de empresas al frente de un tema tan importante del que depende la vida de nuestros familiares… nosotras no hemos tenido contacto con ese señor, no deseamos tener ningún tipo de comunicación con él”, señaló la mujer, integrante del colectivo “A tu encuentro”.

Añadió: “La respuesta es muy simple: si (al gobernador) Diego Sinhue le da coronavirus, a ver, que vaya con el administrador de empresas a que lo cure”.

Las familias que participan en el plantón coinciden en que Díaz Esquerra “no es una persona competente para el problema de desaparecidos; él es un administrador y debe estar en un área administrativa, no jugar ni lucrar. Le debería dar vergüenza aceptar un puesto como ese sin tener conocimiento y sabiendo que somos cientos de familias las que esperamos a nuestros familiares”.

Representantes de los colectivos dijeron haber recibido a un funcionario del gobierno del estado en las primeras horas de haber iniciado su plantón, en el centro de la capital, y “nos dijo que le llevaría nuestra solicitud al gobernador y no ha regresado”.

Bibiana señaló que el colectivo “A tu encuentro” y la organización “Sembrando comunidad” han encontrado a más de 15 personas desaparecidas, “sin presupuesto y sin apoyo”.

“Todos nos han visto en plantones, marchas, saben que nos reunimos con el gobernador en enero; ahora este señor dice que quiere trabajar con las familias (pero) nunca nos buscó antes. ¿Por qué no trabajó antes? Eso sólo comprueba su falta de compromiso”.

Gobierno propone reunión con nuevo comisionado

Por la noche, el gobierno estatal difundió un comunicado donde señaló que se han cumplido los compromisos asumidos por Rodríguez Vallejo en la reunión que tuvo con familiares de personas desaparecidas, académicos y activistas, en enero pasado, en la que también participaron un representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana.

Además, propuso al colectivo “A tu encuentro” una reunión con el nuevo comisionado Héctor Alonso Díaz Ezquerra, a efectuarse el próximo martes 15.

“La finalidad del encuentro es para generar los consensos necesarios y el trabajo conjunto que se requiere realizar para esta labor de búsqueda y localización de personas desaparecidas”, señala el comunicado.

Afirma que la Secretaría de Gobierno “atendió los puntos establecidos tras la reunión realizada el pasado 16 de enero”, y que existe “toda la disposición del gobierno del estado a continuar trabajando en la búsqueda de soluciones y en la pronta localización de los familiares desaparecidos”.

En una ficha informativa, el gobierno del estado marcó como cumplidos los compromisos de crear un fondo de 10 millones de pesos para proporcionar apoyos en despensas, becas, gastos funerarios y hasta materiales para construcción, aunque los propios colectivos han asegurado que dichos apoyos se han entregado a cuentagotas y sólo a algunas de las familias.

También enumeró 15 fechas en las que se han sostenido reuniones personales y de forma virtual con los colectivos “A Tu Encuentro”, “Justicia y Esperanza”, “Las Familias” y “Sembrando Comunidad”, entre enero y fines de junio de este año.

Apenas unos minutos después de haberse difundido el boletín del gobierno del estado, en una transmisión en vivo desde el acceso del Teatro Juárez las familias del colectivo “A tu encuentro” acusaron al gobernador de mentir sobre los supuestos apoyos otorgados y los compromisos que dijo haber cumplido.

Las mujeres del colectivo negaron haber recibido una sola beca de las que se entregarían por parte del fondo de 10 millones de pesos. También afirmaron que un compromiso del gobierno y de la Fiscalía General del estado era difundir en sus páginas y redes sociales las fotografías y fichas de las personas desaparecidas, no crear un sitio aparte con esta información, como el propio gobierno presumió.

Por ello, reiteraron su rechazo a reunirse con el titular de la Comisión estatal de búsqueda, y corearon: “¡Mientes, Diego!”.

