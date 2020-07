FMI: recortar muy pronto el gasto público podría descarrilar la recuperación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Aunque la deuda pública de los países aumente por las acciones para revertir la crisis económica causada por la pandemia de coronavirus, un recorte al gasto público muy pronto podría “descarrillar la recuperación”, advirtió el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“La política fiscal deberá mantenerse solidaria y flexible hasta que se asegure una salida segura y duradera de la crisis”, advierten Gita Gopinath, economista jefe del FMI, y Vitor Gaspar, director del Departamento de Finanzas Públicas del organismo, en un artículo publicado en su blog dentro de la página oficial del Fondo.

Los expertos recordaron que la pandemia de covid-19 ya ha provocado una respuesta de política fiscal sin precedentes de cerca de 11 billones de dólares en todo el mundo. Pero dado que los casos confirmados y las muertes siguen aumentando rápidamente, recomendaron a los responsables de formular políticas mantener la respuesta de salud pública como su prioridad número uno.

