Víctimas rechazan designación de financiero como encargado de buscar desaparecidos en Guanajuato e instalan plantón

LEÓN, Gto. (apro).- El malestar y rechazo de colectivos de víctimas por la designación del financiero y administrador de empresas, Héctor Díaz Ezquerra, como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guanajuato, ha originado protestas, entre ellas la instalación de un plantón por parte de familiares de personas desaparecidas de Irapuato.

Díaz Ezquerra fue designado por el gobierno local a pesar de que ha desarrollado su carrera profesional en el campo financiero ligado directamente a la Comisión Nacional de Defensa a los Usuarios Financieros (Condusef). Un año fue funcionario estatal y estuvo dos años en el área administrativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

“No vamos a tolerar que se juegue con la vida de los desaparecidos. Mientras ellos están sentados tomando las decisiones, es tiempo perdido para encontrar a nuestros familiares que están sufriendo privados de su libertad”, expresó ViViana Ojeda Negrete, del colectivo “A tu Encuentro”.

La designación se desarrolló en medio de las inconformidades de los colectivos “A Tu Encuentro” y “Sembrando Comunidad”, en el que se agrupan alrededor de 150 familias de diferentes municipios. En protesta por el resultado, y para exigir el cumplimiento de otros compromisos incumplidos, instalarán el plantón frente al Teatro Juárez en el centro de la capital de Guanajuato, a partir de este jueves 9 de julio.

El administrador y financiero Díaz Ezquerra fue seleccionado entre un grupo de seis candidatos entre los que se encontraban especialistas forenses, exfuncionarios de la CEAV y el representante de “A tu encuentro”, José Gutiérrez Cruz.

Al final, Díaz Ezquerra recibió el nombramiento publicado en el Diario Oficial del Estado de Guanajuato del pasado viernes 3 de julio. La designación la hizo el gobernador bajo propuesta de secretaría de gobierno, el proceso lo llevó Alfonso Ruiz Chico, subsecretario de vinculación de la Segob del Estado.

El martes 7 de julio, el Observatorio de Designaciones Públicas, apoyado por colectivos como Justicia y Esperanza y Búscame-Buscando Desaparecidos México, exigió públicamente la reposición del proceso de designación del titular de la Comisión de Búsqueda de Guanajuato por no garantizar los estándares mínimos para la emisión de la convocatoria, entre los que destaca la no definición de un perfil mínimo necesario y la escasa participación ciudadana y transparencia.

Plantón contra una designación “sucia”

Viviana busca a su hermano Manuel Ojeda Negrete de 34 años de edad. Él desapareció el 8 de enero del 2018 y cumple 34 años en el mes de agosto. Ella reside en Irapuato, ciudad que dio origen al colectivo “A tu Encuentro” que anunció el plantón.

Para Viviana, el nombramiento a favor “del administrador de empresas”, fue un acto inhumano del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo contra los familiares de personas desaparecidas; desde enero de este año le solicitaron insistentemente participación activa en la promulgación de las leyes estatales de atención a víctimas y desaparición de personas.

Indicó que hasta ahora no se les ha explicado bajo qué criterio se designó a Díaz Ezquerra, lo que calificó como un descaro total inaceptable.

“Queremos que se reponga el proceso y que las familias sean parte de ese proceso nuevo; no vamos a aceptar ‘al administrador’ como comisionado, para mí no es comisionado de nada. El proceso fue sucio”, sentenció.

Advirtió que sólo aceptarán interlocución directa con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Por ahora, se han preparado con casas de campaña, alimentos, medicamento, además de lo que resulte de las donaciones que logren a través de las redes sociales, pues además de las provisiones, les hace falta equipamiento de protección para enfrentar la pandemia aún vigente y creciente en Guanajuato.

Ellos estarán informando en tiempo real las necesidades y la mecánica de donación, a través de la cuenta de facebook: https://www.facebook.com/A-Tu-Encuentro-106395044186396/, así como en la cuenta de twitter: https://twitter.com/SembrandoComun1

Guanajuato, miles de personas desaparecidas

El académico miembro del Sistema Nacional de Investigadores, Fabrizio Lorusso, estimó que las desapariciones en Guanajuato podrían superar las 2 mil víctimas, si se toman en cuenta los índices de no localización de personas, que se han mantenido en ese estatus a partir de los últimos cinco años.

Actualmente, el estado no tiene una cifra oficial determinada sobre el número de fosas clandestinas, personas víctimas de desaparición forzada o cometida por particulares. Familiares han presentado al menos 35 quejas ante la Procuraduría de los Derechos Humanos por la falta de atención y diligencia de la Fiscalía General del Estado.

Esta coyuntura se da en medio de la escalada de violencia en Guanajuato, en la que se ha alcanzado un promedio diario de al menos 13 homicidios diarios, de acuerdo a la última actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la detección de al menos 16 presuntas fosas clandestinas en el último año.

De la Condusef a la CEAV

Díaz Ezquerra se tituló como licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana León, en septiembre del 2010, aunque de acuerdo a su currículum cursó la carrera de 1994 a 1999.

Indicó que tiene diplomados en finanzas avanzadas, “especializado en formación de Instructores” y otro en Cultura Financiera lo obtuvo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 2009. De 2012 a 2013 se desempeñó como delegado de la Condusef en Guanajuato; además de un año como director de Relaciones Interinstitucionales en la Secretaría de Educación de Guanajuato.

Tras esta experiencia, fungió de 2017 a 2019 como director General de Administración y Finanzas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) de 2017 a 2019.

Se ubicó como participante de la Junta de Gobierno de la CEAV, órgano compuesto por funcionarios de primer nivel del gabinete de la Presidencia de la República. Pero solo el titular participa con el apoyo de los miembros de un staff, entre los que participó Díaz Ezquerra como encargado de los datos administrativos.

Fue presidente del Comité de Ética, posición que de acuerdo a los procedimientos internos, se otorga tras integrar el órgano funcionarios propuestos por cada área.

Díaz Ezquerra consignó en su currículum algunas acciones que requerían del trabajo administrativo para aplicar los recursos, pero que se operaron en conjunto como parte de las necesidades de la CEAV, del que fue parte del comité técnico para la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Como parte de su papel como equivalente a oficial mayor, afirmó que realizó la “planeación estratégica para operación y funcionamiento” de las 19 nuevas delegaciones de la CEAV.

CV Hector Alonso Diaz Ezquerra by Revista Proceso on Scribd

OSC enfocada a la violencia familiar

Para su postulación ocupó el respaldo de una sola organización de derechos humanos. Esta fue “A manos llenas”, una organización dirigida por Claudia Parra Medina, quien el 2 de octubre de 2019 fue integrada al Consejo Sectorial de Desarrollo Humano y Social, que participa en la ejecución del Programa de Gobierno.

Según se describe en la plataforma del “Foro Mundial de la Felicidad”, esta organización brinda asesoría legal y psicológica, así como talleres de “belleza y costura para que las mujeres en situación de vulnerabilidad tengan un oficio que les permita valerse por sí mismas”.

La carta de postulación para Héctor Díaz Ezquerra está fechada justo el mismo día de la entrega de los documentos, el 17 de junio.

En ella, la titular de la organización ha colaborado con su agrupación “para la asesoría en temas de Derechos Humanos, avocados a la mujer, la cual es la materia y perfil de atención de nuestra Organización, así como en temas de desaparición de personas”.

Exigen reponer proceso

A través de videos en redes sociales, integrantes de los Colectivos Sembrando Comunidad y A tu Encuentro, rechazaron que se nombrara a un licenciado en Admiración de Empresas a cargo de la Comisión de Búsqueda al considerar no tiene la experiencia necesaria.

Estas agrupaciones han sido conformadas por familias originarias principalmente de Irapuato, pero se ha extendido a municipios como León, Celaya, Salamanca, Silao, Valle de Santiago y Abasolo entre otras ciudades donde se han incrementado las denuncias públicas por la desaparición de personas. Hoy suman poco más de 150 integrantes.

José Gutiérrez, representante y acompañante de ambos colectivos, señaló que la estrategia del gobierno estatal fue de menospreciar e ignorar a las familias para después llamar a la colaboración “a sumar esfuerzos”.

“El objetivo es claro primero decir que llaman a la unidad y segundo que se debe iniciar de inmediato la búsqueda y que yo sume esfuerzos con su comisionado impuesto, persona que no cuenta con el perfil adecuado y con lo único que cuenta es su cercanía a un partido político”, expresó.

Recordó que han llamado a la colaboración y a sumar esfuerzos desde hace años, “hemos evidenciado las ejecuciones extrajudiciales, las torturas, la falta de apego a protocolos; hoy querer llamarnos a la colaboración es una muestra más de la pequeñez en sus argumentos”.

Por su parte, este miércoles el Observatorio Nacional de Designaciones Públicas sentenció que “el proceso de designación de Héctor Alonso Díaz Ezquerra como titular de la Comisión de Búsqueda de Guanajuato no garantiza estándares de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana”.

El 8 de junio, la Secretaría de Gobierno de Guanajuato publicó las Bases para la Consulta Pública para el nombramiento del Titular de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Guanajuato.

Dos días después, el mismo observatorio envió al Congreso de Guanajuato y al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, las necesidades para un proceso apegado a la Ley General en la materia y a estándares de derechos humanos, pero además para cumplir con los estándares internacionales para garantizar su legalidad.

Sin obtener respuesta oficial, el 15 de junio el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, decidieron hacer pública la alerta sobre las deficiencias con la que se emitió la convocatoria, con el respaldo por actores sociales como Javier Sicilia, Sergio Aguayo y Miguel Concha.

El énfasis es claro. Se requiere una metodología con criterios objetivos para evaluar los perfiles, publicar los resultados de dicha evaluación, así como fundar y motivar la decisión final.

En el pronunciamiento de este miércoles, indicaron que faltó el acompañamiento de las familias y colectivos para tomar la decisión final, “lo cual incumple el principio de participación conjunta establecido en el artículo 4 de la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el Estado de Guanajuato.

Tampoco se presentó un perfil de idoneidad en la convocatoria ni en el desarrollo del proceso, con base en el cual se evaluaron los perfiles, ni se garantiza la máxima publicidad de la información en el proceso.

“Hasta la fecha, los planes de trabajo de las personas candidatas no están disponibles para consulta. Lo que obstaculiza saber si la propuesta de Díaz Ezquerra era o no la más adecuada”, además de que no se dio a conocer la metodología de evaluación, aunque se menciona que el candidato fue elegido por una “ponderación integral”.

Exigen reponer procedimiento by Revista Proceso on Scribd

Proceso legislativo a contrapelo

La Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato es la última que se conforma en su tipo a nivel nacional. El Congreso del Estado cargaba un retraso de al menos tres años para legislar en materia de Desaparición de Personas y en Atención a Víctimas. Dos leyes que fueron impulsadas por académicos, investigadores y colectivos de familiares.

El periodista y académico de la Universidad Iberoamericana de León, Fabrizio Lorusso, destacó que en el proceso legislativo no adoptó un formato de Parlamento Abierto como lo pedían los colectivos de familiares de personas desaparecidas en diciembre de 2019 y en enero de 2020.

“La Ley de Búsqueda fue analizada y discutida a lo largo de los últimos seis meses en varias mesas de trabajo con expertos, académicos, colectivos e instituciones públicas involucradas en el proceso”, lo cual condujo a varios avances mínimos, como la eliminación de la categoría de “persona no localizada” y la mejora del Registro de Personas No Localizadas y Desaparecidas.

Indicó que con ello se deberá integrar también la información sobre personas localizadas y especificar si la localización fue antes o después de las primeras 72 horas. Además, en los transitorios se establece la inmediata entrada en vigor de la Ley, sin que se tengan que esperar 90 días, como se estipulaba anteriormente.

“Por otro lado, la Ley de Víctimas no ha contado con el mismo número o tipo de mesas de trabajo y de consultas. El Congreso recibió el 21 de febrero pasado unos documentos de OSC y expertos con propuestas de mejora, pero no hubo discusiones abiertas al respecto”, puntualizó.

En cuanto al marco legal para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Fabrizio Lorusso puntualizó que esta requiere de mayores atribuciones, herramientas y capacidades, así como la integración de registros más completos de fosas y sitios en donde se hallan cadáveres y restos.

Además, también se carece de herramientas más eficaces para las instituciones directamente involucradas.

Para Fabrizio Lorusso no hay duda, “estos aspectos significaron avances para recuperar ‘el tiempo perdido’ en Guanajuato”. Pero falta mucho por hacer.

* Periodista guanajuatense desde 2008 en diarios de circulación estatal y estaciones de radio experimentales. Actualmente colaborador en Guanajuato de Aristegui Noticias y responsable de la plataforma de periodismo independiente SoyBarrio.com

TW: @JavierBravoL

FB: Javier Bravo

