Reprimen protesta de familiares de desaparecidos en Guanajuato

GUANAJUATO, Gto. (apro).- Con personal antimotines y elementos de Fuerzas de Seguridad, el gobierno del estado reprimió una manifestación que familiares de personas desaparecidas hacían en vialidades de la glorieta de ingreso a esta ciudad.

Por lo menos tres mujeres fueron detenidas y una más presentó una lesión en la pierna tras un forcejeo con agentes que la empujaron.

Las familias, así como organizaciones civiles defensoras de derechos humanos y académicos, han coincidido en demandar al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo la reposición del proceso por el que se designó a Héctor Díaz Esquerra como titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, pues afirman que este proceso no se transparentó ni se les permitió participar, y que el nuevo titular no cumple con el perfil para esta tarea.

El lunes, integrantes del colectivo “A tu encuentro” instalaron un plantón en el exterior del Teatro Juárez, desde donde se quejaron de que el gobierno estatal tampoco ha cumplido cabalmente varios compromisos que asumió en enero, como hacer una difusión amplia de la información de las personas desaparecidas y otorgar apoyos funerarios, becas y despensas, así como el seguimiento puntual de la Fiscalía General del Estado en la investigación de las desapariciones.

Alrededor de las 8 de la mañana de este viernes, un grupo de familiares del colectivo “A tu encuentro” caminaron desde la central de autobuses, ubicada cerca de la caseta de cuota de la autopista Guanajuato-Silao, hasta el distribuidor Santa Fe.

Con playeras y pancartas con las imágenes y datos de sus hijas, hijos, esposos y padres desaparecidos, se colocaron en medio de los carriles de la glorieta y con algunos vehículos particulares cerraron el acceso.

“Diego, ya llegamos, te estamos esperando, siempre hemos buscado el diálogo. Te hemos dicho que nuestros familiares desaparecidos merecen que se les trate con respeto; queremos una explicación de por qué seleccionaste a un administrador de empresas para que quedara al frente de la Comisión (Estatal de Búsqueda), no lo vamos a aceptar porque esa persona no es capaz”, dijo una de las mujeres en el inicio de la protesta.

Apenas unos minutos después, un contingente de elementos de las fuerzas del estado se concentró en la caseta de la autopista, y desde allí se desplazaron hacia la glorieta.

Un mando se acercó y dijo a los manifestantes, en su mayoría mujeres, que retiraran los vehículos y se quitaran “porque están obstruyendo el libre tránsito”, y que se subieran a la plaza al centro de la glorieta para seguir con la protesta.

Las mujeres respondieron que estaban esperando al gobernador y que no se moverían.

En respuesta, los agentes pidieron a varias grúas que se acercaran con el propósito de retirar los automóviles, mientras agentes con equipo antimotines comenzaron a presionar para que los familiares se hicieran hacia atrás, con el fin de orillarlos para despejar los carriles de circulación vehicular.

Los familiares resistieron y comenzó un forcejeo en el que las fuerzas estatales no cedieron.

En el lugar se presentó un visitador adjunto de la Coordinación del Programa de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien presenció y registró cuando los agentes estatales reprimieron a los familiares.

Las mujeres del colectivo “A tu encuentro” se dirigieron al frente, ante los policías estatales. Hubo forcejeos, empujones y gritos hasta que éstos finalmente las obligaron a subir al centro de la glorieta.

“¡A ustedes también los están matando y nadie los está defendiendo!”, gritaba una de las mujeres a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

En ese momento, algunos de los agentes comenzaron a jalar a algunas de las mujeres, a otras las arrinconaron.

Cuatro mujeres del colectivo fueron detenidas, así como otra mujer que forma parte de un grupo ciudadano llamado “Guanajuato despertó”, que se unió a esta protesta. Junto con ellas iba el representante de la CNDH.

Otra de las mujeres debió ser atendida por paramédicos y traslada para que recibiera atención médica, pues entre los empujones cayó y presumiblemente sufrió una fractura.

Luego, en el exterior de las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital, el abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel informó que las mujeres estaban en “barandilla” en calidad de depositadas, pues presuntamente serían presentadas ante el ministerio público.

“Estas víctimas ahora detenidas están siendo revictimizadas por el propio gobierno del estado; muy probablemente se iniciará una denuncia por abuso de autoridad en contra de los elementos de las FSPE”, dijo el defensor.

En declaraciones a medios, el subsecretario de gobierno, Alfonso Ruiz Chico, dijo que en la designación de Héctor Alonso Díaz como titular de la Comisión se hizo ponderando la experiencia y conocimiento en derechos humanos, puesto que, si bien es un administrador de empresas de profesión, no es un requisito que tenga un perfil profesional sino experiencia en derechos humanos.

“Él acreditó experiencia porque trabajó en la Comisión nacional de víctimas, entonces el tema no lo desconoce”, dijo Ruiz Chico.

Además, el funcionario estatal recordó que José Gutiérrez, quien es representante del colectivo “A tu encuentro”, participó en el proceso de selección del titular de la Comisión.

Ruiz Chico cuestionó que, dentro del proceso, Gutiérrez no hubiera externado alguna queja y ahora esté en la protesta con las familias. “Lo que más me puede es que estén utilizando a las familias para estos temas que son de carácter personal, eso no se vale”, acusó el funcionario.

A través de sus cuentas oficiales, la CNDH condenó “las agresiones e indebida privación de la libertad de familiares de personas desaparecidas, que esta mañana se manifestaban en #Guanajuato”.

En este mensaje, la CNDH urgió al gobernador Rodríguez Vallejo “a responder por estos hechos, y a atender las legítimas causas que se le reclaman”.

