Gutiérrez Müller: a veces se necesita triunfar fuera para ser reconocido dentro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que a veces se necesita triunfar fuera para ser reconocido dentro, al leer un poema de Nicanor Parra sobre la poeta Gabriela Mistral, quien nunca ganó el premio municipal de su región, pero sí el Premio Nobel de Literatura.

Como parte de la Estrategia Nacional de Lectura del Gobierno Federal, Gutiérrez Müller graba videos en los que lee fragmentos de obras literarias y poéticas y los coloca en su cuenta personal de Facebook. Este viernes, leyó un extracto de “Epitafio”, donde se recuerda que Gabriela Mistral ganó primero el Nobel, luego el Nacional de literatura y nunca el de Vicuña, Chile.

“Miren las paradojas que tiene también la literatura, a veces se necesita triunfar fuera para ser reconocido dentro. Este es un poema de Nicanor Parra, que se llama Epitafio”, dijo la investigadora.

“Yo soy Lucila Alcayaga / Alias Gabriela Mistral / Primero me gané el Nobel / Y después el Nacional / A pesar de que estoy muerta / Me sigo sintiendo mal / Porque no me dieron nunca / El premio municipal”, prosiguió con la lectura.

El mensaje fue interpretado como de apoyo a la visita de Andrés Manuel López Obrador esta semana a la Casa Blanca para reunirse con el presidente Donald Trump tras la entrada en vigor del T-MEC.

Usuarios de Facebook escribieron: “Muy cierto señora Beatriz, los que vivimos fuera de México, valoramos y apreciamos el gran trabajo que está haciendo su esposo por todo México, especialmente con los más necesitados. Ayer en la visita con Trump, el presidente dio un ejemplo de diplomacia para el mundo”, opinó la usuaria Maricela.

“La ventaja que tiene nuestro presidente es que ha sido reconocido fuera del país, y más aún estando vivo. Así como él hay muchos mexicanos que tienen que salir del país para ser reconocidos”, comentó Gisela.

