Jueza de Florida niega libertad condicional a César Duarte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La jueza Lauren F. Louis, del estado de Florida, Estados Unidos, negó la libertad condicional al exgobernador César Duarte Jáquez y difirió la audiencia para iniciar el proceso, a petición de la defensa del detenido.

Duarte fue presentado este viernes ante el juez que le informó el motivo de su detención, confirmó el consejero jurídico de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés.

“Se llevó a cabo la primera audiencia del proceso de extradición del exgobernador de Chihuahua, donde única y exclusivamente se le hizo saber el motivo de su detención, sin entrar a más debate de alguna cuestión de fondo”, dijo.

La información que proporcionó la Fiscalía General de la República (FGR) es que la defensa de César Duarte solicitó el diferimiento de la audiencia para iniciar el proceso y aún no se conoce la nueva fecha.

César Duarte fue aprehendido con fines de extradición el miércoles pasado en Miami, Florida, afuera de un taller de autos que presuntamente era de su propiedad.

La libertad condicional le fue negada porque se trata de un caso de extradición, por lo que seguirá preso mientras se desarrolla el proceso.

El gobierno de Chihuahua da seguimiento al caso en coordinación con la FGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya que las autoridades federales son las competentes en dicho proceso y en la entidad tiene 21 órdenes de aprehensión.

El Servicio de Alguaciles federales (US Marshals Service) estuvo a cargo de la detención de Duarte, luego que el gobierno federal tramitó la solicitud de detención con fines de extradición, el pasado 18 de diciembre, por los delitos de peculado y asociación delictuosa.

Por su parte, el gobernador Javier Corral Jurado agradeció de nuevo al canciller Marcelo Ebrard Casaubón y al fiscal general Alejandro Gertz Manero, porque considera que ha resultado un éxito la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos.

“En términos generales ha resultado un éxito esa visita y ese encuentro, en el que ambos mandatarios intercambiaron gestos no solamente de amistad sino de reconocimiento y de cooperación entre nuestras naciones”, dijo Corral.

El gobernador presentó una cápsula en la que el canciller explicó el fruto de esa visita y el tema de la extradición de César Duarte.

“El tema de la extradición del exgobernador de Chihuahua no fue parte de las negociaciones de esta visita, pero sí del trabajo que se ha venido llevando a cabo por la Fiscalía General de la República, junto con la Fiscalía del Estado de Chihuahua”, dice Ebrard en la cápsula.

Aseguró que la instrucción del presidente López Obrador, desde el primer día de gobierno, es la no impunidad, por consiguiente todo proceso que tiene que ver con este tema debe integrarse conforme a la ley, para que las personas involucradas sean procesadas y los jueces resuelvan.

Recordó que el gobierno mexicano planteó en diversas ocasiones al gobierno estadunidense, la importancia de que esa extradición se cumplimentara para que el exgobernador sea juzgado y procesado conforme a la ley mexicana y para que Estados Unidos no se convierta en un espacio donde personas que deben dar la cara a la justicia en México tengan una especie de situación privilegiada o de protección.

Corral destacó que Marcelo Ebrard fue quien siempre colocó en la agenda binacional el tema de extradición del exmandatario.

“El anterior encargado de la Procuraduría General de la República, en lugar de procurar la justicia para el pueblo de Chihuahua, andaba protegiendo al prófugo”, acotó Javier Corral.

En otra cápsula que proyectaron en la transmisión del gobernador, pasaron la opinión del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera.

“Tenemos que mantener una relación de cooperación y que se termine con la impunidad, que se cumpla con los procedimientos y se lleven a cabo las extradiciones que se soliciten, tanto de un país como de otro.

“Debe quedar claro que no hay la intención de utilizar de manera política la aplicación de la ley, somos respetuosos para no mezclar lo político con lo jurídico. No vamos a fabricar delitos a nadie como era costumbre, vamos a trabajar para que se actúe con estricto apego a la legalidad y bajo la máxima liberal de que: al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”, dijo el presidente.

