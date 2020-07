Apesta a corrupción la licitación para la venta de acero estructural del NAIM: Xóchitl Gávez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora Xóchitl Gálvez señaló que la licitación para la venta de 49 mil toneladas de acero estructural del cancelado Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en el antiguo lago de Texcoco, apesta a corrupción.

La panista dijo que al resultar ganador Grupo Gilbert Estructuras en Acero –contratista del gobierno–, pese a no haber entregado el documento de “ausencia de conflicto de interés”, se puede llegar a la conclusión de que “compró acero de segunda para venderlo como acero de primera”.

“Huele mal, más bien diría yo: apesta; fue increíble cómo casi de manera unánime todas las empresas, no porque perdieron, creo que aquí fue muy interesante, reclamaron que había un tema de corrupción, ¿por qué? Porque la empresa ganadora pues no entregó un documento que era clave para la licitación, que es el que no tiene conflictos de interés”, comentó en una conferencia virtual.

“¿Y por qué no entregó este documento? Pues porque sí tiene un conflicto de interés, porque es una empresa que está trabajando en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Entonces, se puede pensar que va a comprar un acero de segunda para venderlo como un acero de primera; o sea, sí suena raro, suena mal, entonces esta empresa debió haber sido descalificada; además, no ofreció el mejor precio para el gobierno”, abundó.

La legisladora refirió que, según el acta de presentación y apertura de propuestas, otra empresa, Habilitadora De Metales Monte Salas SA de CV, sí presentó toda la documentación requerida y ofreció un precio más alto que el de Grupo Gilbert. Mientras que Metales Monte Salas concursó con 4 mil 179 pesos por tonelada, Grupo Gilbert ofreció 4 mil 30 pesos, para un total de más de 197 millones de pesos.

Sin embargo, de acuerdo con el acta del fallo, la propuesta de Monte Salas fue desechada por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) al “encontrar discrepancia” en la emisión del documento del cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Gálvez anunció que el lunes 13 presentará una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, al considerar que hay elementos para que investigue, proceda y se revierta el fallo del concurso.

El GACM recibió 13 ofertas y dio como ganadora a la empresa Grupo Gilbert Estructuras en Acero S.A de C.V., pese a que esta empresa, según su propio sitio de internet, es proveedor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para la estructura de acero del aeropuerto de Santa Lucía.

Los representantes de los otros 12 licitantes manifestaron su desacuerdo en el acta del fallo con mensajes con pluma de: “bajo protesta de inconformidad” y “bajo protesta con actos de corrupción porque la empresa ganadora incumplió con la carta de interés”.

