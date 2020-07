Por “error”, Amazon pidió a sus empleados eliminar TikTok

CIUDAD DE MÉXICO (apro). –La empresa de comercio electrónico Amazon envió un correo a sus empleados en el que pidió eliminar de sus teléfonos la popular aplicación de videos cortos TikToK por “riesgos de seguridad”.

Porteriormente, la firma fundada por Jeff Bezos aclaró que el e-mail fue enviado por error, de acuerdo con el portal The Verge.

“El correo electrónico de esta mañana a algunos de nuestros empleados fue enviado por error”, dijo el portavoz de Amazon. “No hay cambios en nuestras políticas en este momento con respecto a TikTok”.

El correo enviado a los trabajadores decía: “Debido a riesgos de seguridad, la aplicación TikTok ya no está permitida en dispositivos móviles que acceden al correo electrónico de Amazon.

“Si tiene TikTok en su dispositivo, debe eliminarlo antes del 10 de julio para conservar el acceso móvil al correo electrónico de Amazon. En este momento, está permitido usar TikTok desde el navegador de su computadora portátil Amazon “.

De acuerdo con The Verge, el correo electrónico fue obtenido y publicado de manera independiente por varios reporteros en Twitter.

"Due to security risks, the TikTok app is no longer permitted on mobile devices that access Amazon email. If you have TikTok on your device, you must remove it by 10-Jul to retain mobile access to Amazon email."

Shots fired.

— Scott Hickle 🌎 (@scotthickle) July 10, 2020