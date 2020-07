T-MEC entró en vigor en el momento oportuno, dice López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La entrada del vigor del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC) “va a ser mucho, mucho, mucho muy importante” para México, “porque va a significar más inversión foránea”, aseveró hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un video que subió a sus redes sociales, el mandatario insistió en que su viaje a Washington y la reunión con su homólogo estadunidense, Donald Trump, consistió en celebrar la entrada en vigor del T-MEC “en un momento oportuno” marcado por la crisis económica mundial y la necesidad de reactivar las economías “para que podamos crecer”.

“La visita, el encuentro sirve para demostrar que, aunque tengamos posturas ideológicas distintas, si se pone por delante el interés general de las naciones, se puede llegar a acuerdos, sin prepotencia, sin extremismos, buscando siempre la conciliación, el diálogo, el respeto mutuo”, dijo.

Para ilustrar su tema de ponencia del día, López Obrador exhibió un papel en el cual aparecía la portada del T-MEC en inglés, en su versión estadunidense, en el cual aparecía una firma enorme de Donald Trump en medio, impresa con tinta dorada.

“Me dijo ‘va mi firma’ en el documento; estaba contento, satisfecho del acuerdo comercial más importante de Estados Unidos con todo el mundo”, narró el tabasqueño, al aseverar que para México el acuerdo implicará más inversiones y una mejora en los salarios y las condiciones laborales.

“Se llegó al acuerdo de estar supervisando para que no haya explotación de mano de obra mexicana y que haya democracia en los sindicatos”, dijo.

“Ya no se ve a México como un país simplemente maquilador (…) que no solo se importen las autopartes y aquí se ensamble con mano de obra barata, que así era la concepción original; ahora no: ahora para que una planta se instale en Canadá, Estados Unidos o México tiene que consumir cosas que producimos en la región”, añadió.

