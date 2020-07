Pastores cristianos encabezan caravana contra el matrimonio igualitario en BC

MEXICALI, BC. (proceso.com.mx).– Encabezados por pastores de diversas iglesias cristianas, mexicalenses realizaron una caravana por la vida y la familia para “hacer presión” a los diputados locales, quienes el próximo miércoles discutirán el dictamen que avala el matrimonio igualitario.

El pasado miércoles, por mayoría de votos, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobó la reforma que impulsaron los morenistas Julia Andrea González, Miriam Cano y Juan Molina.

A través de redes sociales, al Alianza de Pastores de Mexicali convocó a la caravana en contra del matrimonio igualitario, la cual partió de la calzada Independencia con destino al Centro Cívico, lugar donde se encuentran los tres poderes de la localidad.

En la convocatoria que circuló en redes sociales se pidió a los seguidores de las iglesias que se tomen fotos, realicen videos “y envíenlas a cada uno de sus pastores”; con el material se realizará un video final que harán llegar “a los niveles más altos de gobierno”.

Se pide también que dicho video se comparta en redes sociales “para hacer presión, ya que será de importancia para la decisión que deberán tomar las autoridades”.

También se hace mención a la “presión que ha habido de los medios para la aprobación de los matrimonios igualitarios”, por lo que se hace la convocatoria para presionar de la misma manera.

A las seis de la tarde, cuando el termómetro aún marcaba más de 40 grados centígrados, decenas de familias pertenecientes a diversas iglesias cristianas se congregaron a las afueras de una tienda de autoservicio en la calzada Independencia, portando pancartas en favor de “la vida y el matrimonio entre hombre y mujer”.

Desde ahí, el líder del movimiento “por la familia”, Guillermo Montaño, transmitió en vivo el inicio de la caravana, donde los asistentes manifestaron su rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo y recriminaron a diputados de locales y a la presidenta municipal de Mexicali, la morenista Marina del Pilar Ávila Olmedo, quien les dijo que no se sometería a discusión dicho tema.

Los manifestantes también tenían pancartas en sus automóviles en el que anunciaron “ni un voto más”, “no habrá reelección para Miriam Cano y Juan Manuel Molina”.

Quien hizo la transmisión llamó “mafia antifamilia” a los diputados de Morena y los acusó de querer “destruir el fundamento de la familia”

“Ustedes, que buscan imponer las uniones homosexuales como algo normal en nuestro estado… les manifestamos nuestro descontento”, para luego advertirles: “Nos vemos en las urnas… no habrá reelección para ellos que son los que encabezan la mafia antifamiilia en el estado.”

Los manifestantes aclararon que votaron por un cambio, “pero nunca pensamos que iba a ser un cambio ideológico, a lo que ellos llaman, progresismo… cuando progreso es tener una mejor casa, un mejor vehículo, dar una mejor calidad de vida a nuestras familias, no estos temas ideológicos que lo único que tren son problemas a nuestra sociedad”.

Baja California fue gobernada durante 30 años por el partido conservador de Acción Nacional, el cual se manifiesta abiertamente en contra del aborto y matrimonios entre personas del mismo sexo.

El estado se encuentra entre las entidades más conservadoras de la República.

El miércoles pasado, mientras la Comisión de Gobernación discutía el dictamen sobre el matrimonio igualitario, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió un comunicado donde le recordó al Congreso local que “los derechos humanos no se someten a consulta” y que no existe razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo”.

“La ley de cualquier entidad federativa que considere que la finalidad del matrimonio es la procreación, y el que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”, le recuerda.

También, la CNDH recordó a los diputados locales que el párrafo quinto del artículo primero constitucional “prohíbe la discriminación motivada por cualquier característica inherente a las personas.”

Los convocantes de la marcha enviarán el próximo lunes una carta a diputados locales y regidores del Ayuntamiento de Mexicali, donde establecerán sus motivos para rechazar el matrimonio igualitario.

Desde enero, integrantes de la comunidad LGTBTT de Mexicali realizaron manifestaciones en el Centro Cívico, festivales y emularon ceremonias de unión entre personas del mismo sexo, en demanda del respeto a sus derechos y para exigir el reconocimiento de éstos en la Constitución local.

