Hallan un cuerpo en el lago en el que desapareció Naya Rivera, actriz de Glee

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La policía del Condado de Ventura, en California, informó que fue localizado un cuerpo en el lago Piru, donde desapareció el pasado miércoles Naya Rivera, actriz de origen puertorriqueño y popular por su participación en la serie televisiva Glee.

El alguacil del condado no confirmó en un primer momento si el cuerpo corresponde a la actriz debido a que, informó, aún están en fase de “recuperación”.

Sin embargo, anunció que se darán más detalles en una conferencia de prensa a las dos de la tarde hora local (cerca de las 4 de la tarde en México) en el lago, ubicado al noroeste de Los Angeles.

