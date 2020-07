Ante covid-19, la OMS advierte que muchos países van en dirección equivocada

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Ante la reciente ola de contagios –el domingo se registraron 230 mil casos, 80% de los cuales se reportaron en 10 países y 50% provinieron de sólo dos naciones-, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que muchos gobiernos han tomado medidas en la dirección equivocada.

“El virus sigue siendo el enemigo público número uno, pero las acciones de muchos gobiernos y personas no reflejan esto”, afirmó el director general del organismo Tedros Adhanom Ghebreyesus.

En conferencia de prensa virtual desde Ginebra, Suiza, el experto recordó que el único objetivo del virus es encontrar personas para infectar y los mensajes mixtos de los líderes están socavando el ingrediente más crítico de cualquier respuesta: la confianza.

“Si los gobiernos no se comunican claramente con sus ciudadanos y desarrollan una estrategia integral centrada en suprimir la transmisión y salvar vidas; si las poblaciones no siguen los principios básicos de salud pública de distanciamiento físico, lavado de manos, uso de máscaras, tos de etiqueta y quedarse en casa cuando están enfermos; si no se siguen los principios básicos, se pondrá peor y peor.

“Lo voy a decir sin rodeos, demasiados países se dirigen en la dirección equivocada”, puntualizó.

A su juicio, cada líder, cada gobierno y cada persona pueden hacer su parte para romper las cadenas de transmisión y poner fin al sufrimiento colectivo.

“No digo que sea fácil; claramente no lo es. Sé que muchos líderes están trabajando en circunstancias difíciles. Sé que hay otros desafíos de salud, económicos, sociales y culturales que sopesar”, dijo.

Luego de afirmar que no hay atajos para salir de esta pandemia, Tedros dijo que todos esperamos que haya una vacuna efectiva, pero advirtió que debemos centrarnos en usar las herramientas que tenemos ahora para suprimir la transmisión y salvar vidas.

“Necesitamos llegar a una situación sostenible en la que tengamos un control adecuado de este virus sin cerrar nuestras vidas por completo, ni darnos un vuelco de bloqueo a bloqueo; que tiene un impacto enormemente perjudicial en las sociedades”, indicó.

El titular de la OMS explicó que por ahora no habrá retorno a la “vieja normalidad” en el futuro previsible.

Pero, prosiguió, hay una hoja de ruta hacia una situación en la que podemos controlar la enfermedad y continuar con nuestras vidas.

Pero esto, dijo, requerirá tres cosas: Un enfoque en reducir la mortalidad y suprimir la transmisión; una comunidad empoderada y comprometida que toma medidas de comportamiento individual en interés de los demás, y un liderazgo gubernamental fuerte y la coordinación de estrategias integrales que se comuniquen de manera clara y consistente.

