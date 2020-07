Edomex: Matan a agente de la PDI y a sus dos hijos; otros 5 ministeriales son baleados

TOLUCA, Edomex. (apro).- Tras la aparición de mantas en las que presuntamente un grupo delictivo con orígenes en Michoacán declara la “guerra” a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), un policía de investigación fue asesinado y cinco resultaron lesionados de gravedad, en dos atentados distintos en los que participaron varios sujetos armados.

Alrededor de las 11:00 horas de este lunes, cinco elementos de la Policía de Investigación (PDI) resultaron heridos tras ser atacados a balazos mientras almorzaban en un local de venta de alimentos en la colonia 10 de agosto, del municipio de Ixtapan de la Sal.

Los primeros reportes refieren que el ataque ocurrió cuando sujetos armados a bordo de una camioneta pick up roja arribaron al inmueble donde se encontraban los elementos, abrieron fuego desde el interior de los vehículos y huyeron.

Los elementos lesionados fueron identificados con los nombres de Enrique, Ramón, Elías, Carlos y Rodolfo, quienes fueron trasladados a un hospital del Valle de Toluca para su atención.

Apenas la tarde de este domingo un elemento de la corporación fue asesinado junto con sus dos hijos menores de edad, cuando circulaba en un vehículo rojo a la altura de la comunidad de Palo Amarillo Yebucivi del municipio de Villa Victoria.

El PDI, asignado al municipio de Valle de Bravo, de nombre Abel, disfrutaba el día con sus hijos, de tres y seis años de edad, cuando fue atacado con armas de fuego. El agente murió en el interior de su auto Jetta y sus hijos en un hospital.

El fiscal Alejandro Gómez comprometió, vía redes sociales, no escatimar recursos humanos o materiales “para detener y presentar ante la autoridad judicial a los cobardes responsables, para que sean juzgados”.

La mañana del pasado 7 de julio, en puentes vehiculares de la capital mexiquense fueron localizadas al menos dos mantas signadas por el grupo delictivo, en el que supuestamente advertía sobre el inicio de una “guerra” contra la FGJEM y sus elementos policiacos.

El día anterior, dos sujetos, posiblemente integrantes de la organización criminal, fueron detenidos durante una emboscada a elementos de la Fiscalía mexiquense y de fuerzas estatales y federales cuando circulaban sobre la carretera federal Toluca-Ciudad Altamirano, a la altura del kilómetro 73, en el paraje conocido como “Río Chilero”, perteneciente al municipio sureño San Simón de Guerrero.

Ambos fueron trasladados en vehículos blindados al penal de Otumba el 09 de julio. La FGJEM les imputa el delito de homicidio en grado de tentativa.

Hasta este momento, la fiscalía no ha reconocido ni deslindado la relación de los eventos. No obstante, mediante comunicado, afirma que las acciones operativas y jurídicas emprendidas contra la delincuencia que opera en el sur de la entidad no se detendrán hasta concretar “la detención de quienes por medio de la violencia pueden llevar a cabo actividades delincuenciales en esa región”.

