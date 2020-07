Confirman que el cuerpo hallado en lago de Ventura, California, es el de Naya Rivera

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Policía del Condado de Ventura, en California, Estados Unidos, confirmó la muerte de la actriz de “Glee”, Naya Rivera, tras identificar su cuerpo hallado en el lago Piru donde desapareció hace seis días cuando salió a navegar con su hijo.

Estamos seguros de que el cuerpo que encontramos es el de Naya Rivera”, dijo el sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub en una rueda de prensa efectuada esta tarde, luego de darse a conocer el hallazgo del cuerpo la mañana de este lunes.

Según las autoridades, se conformó la identidad de la actriz puertorriqueña “según la ubicación donde se encontró, las características físicas la vestimenta y la condición física”.

A través de la cuenta oficial del Sherif de Ventura en Twitter se confirmó la muerte de Naya Rivera y se enviaron condolencias a su familia, amigos y fanáticos “durante este momento difícil”.

También se informó que se realizará una autopsia para determinar la causa de su muerte.

The news conference has concluded. Sheriff Ayub has confirmed the body recovered at Lake Piru today was Naya Rivera. Our hearts go out to her family, friends and fans during this difficult time. An autopsy will be performed to determine the cause of her death.

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 13, 2020