Trump continúa su embestida contra agencia de salud de EU que combate el covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En forma indirecta, el presidente Donald Trump, cuestionó a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en ingles), agencia que encabeza la respuesta oficial del gobierno de ese país contra el coronavirus.

Por la mañana, Trump retuiteó a sus 83 millones de seguidores la acusación del presentador de televisión Chuck Woolery, quien acusó que “todos están mintiendo”, incluidos los CDC.

“Las mentiras más escandalosas son sobre el Covid-19. Todos están mintiendo. Los CDC, los medios de comunicación, los demócratas, nuestros médicos, no todos sino la mayoría, en quienes se nos dice que confiemos”, escribió el locutor, conocido por ser el presentador original del programa televisivo Wheel of Fortune (La Rueda de la Fortuna).

The most outrageous lies are the ones about Covid 19. Everyone is lying. The CDC, Media, Democrats, our Doctors, not all but most ,that we are told to trust. I think it's all about the election and keeping the economy from coming back, which is about the election. I'm sick of it.

— Chuck Woolery (@chuckwoolery) July 13, 2020