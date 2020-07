Ubican granadas perdidas en academia policial de Jalisco

GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que ya fueron localizadas las seis granadas de fragmentación que se habían perdido en la Segunda Sección de la Academia de la Policía Estatal.

Los artefactos explosivos fueron encontrados en el mismo sitio donde un agente del grupo Pegaso, que los tenía bajo su responsabilidad, los vio por última vez el 4 de julio. Al cotejar los números de serie se corroboró que se trataba del armamento extraviado.

Aunque fueron halladas las granadas, la SSP mencionó que la Dirección de Asuntos Internos seguirá con la investigación del caso y que no exime de ninguna responsabilidad al policía que las tenía bajo su cargo.

La dependencia no explicó cómo fueron recuperados los aparatos explosivos.

El extravío presuntamente ocurrió luego de que el policía que los tenía bajo su resguardo las olvidó en el área de dormitorios. Cuando estaba en servicio, se dio cuenta que no las tenía consigo, pero no reportó el hecho. Al día siguiente que regresó, las buscó, pero no las encontró.

