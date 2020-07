Denuncian colapso de hospitales en Oaxaca; piden a la población quedarse en casa

OAXACA, Oax. (apro).- Personal médico advirtió que los principales hospitales en Oaxaca se han quedado sin espacio para la atención de pacientes con covid-19, y muchos ya no cuentan con el equipo suficiente.

No obstante, la Secretaría de Salud afirmó que la entidad tiene 52.7% de disponibilidad hospitalaria para la atención de pacientes contagiados, lo que también fue desmentido por el Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxaqueños y Nacionales (Fusión), que en un video de un minuto con 53 segundos llama a la población a no salir de su casa y evitar el contagio, porque los hospitales están colapsados.

Con la frase “Por ti y por los tuyos ¡Quédate en casa!¡Protégete!”, líderes sindicales de los hospitales civil “Aurelio Valdivieso”; regional “presidente Juárez” del ISSSTE; general de zona número 1 del IMSS-Oaxaca; regional de Alta Especialidad, y de la Mujer y del Niño Oaxaqueño, insistieron:

“Paisana, paisano, si no existe la urgencia de salir a la calle, quédate en casa. Nosotros, como médicos, te lo decimos. Cambiar el semáforo de rojo a naranja no quiere decir que la enfermedad terminó; si no tienes nada que hacer quédate en casa”.

En el video –con el tema de fondo “Me espera un pueblo”, de la Trova Serrana– los líderes sindicales lanzan un llamado de alerta:

“El Hospital ‘Aurelio Valdivieso’ no tiene ya ningún espacio para recibir a pacientes enfermos de covid”; “el hospital regional ‘presidente Juárez’ del ISSSTE está saturado, ya no tienen más personal para atenderte; el hospital de especialidades de Oaxaca ya no tiene espacio suficiente, al igual que los demás hospitales de esta ciudad y de todo el estado.

“El hospital general de zona número 1 de IMSS-Oaxaca ya no tiene personal y no tiene espacios para atenderte, ¡quédate en casa!; el hospital de la Mujer cuenta con pocos espacios, pero no será suficiente si todos nos contagiamos, ¡quédate en casa!; y los centros de salud no tenemos medicamentos ni equipo de protección, ¡quédate en casa!”.

En respuesta a las denuncias, el secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, informó que la entidad tiene hasta el corte de hoy 52.7% de capacidad hospitalaria disponible, con lo que se garantiza la atención médica de la pandemia por covid-19.

El sector Salud, subrayó, presenta el 51.8% de ocupación de camas de observación y el 36.1% de espacios con pacientes que se encuentra utilizando un mecanismo de respiración artificial.

Sobre los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), señaló que tiene una ocupación de 43.1% en la red covid-19, mientras que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca (HRAEO) presenta 61.3% y 100% el de la Niñez Oaxaqueña “Doctor Guillermo Zárate Mijangos”.

En tanto, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) contabiliza 36.1% de camas utilizadas, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 47.7%; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 61.7%: el IMSS-Bienestar, 22.6%, y Petróleos Mexicanos (Pemex) registra el 100% de ocupación.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) mantiene 73.3% de espacios, brindando atención a pacientes positivos con complicaciones por el padecimiento viral, mientras que los nosocomios privados de la entidad, reportan el 50% de ocupación.

Casas Escamilla señaló que el hospital general “Doctor Macedonio Benítez Fuentes”, de Juchitán de Zaragoza, únicamente brindará el servicio de Urgencias en los próximos días, debido a que 170 trabajadores dieron positivo a covid-19.

Destacó que la atención médica en la región se seguirá ofreciendo a través de la red de unidades médicas de la Jurisdicción, que cuenta con siete hospitales y 135 centros de salud.

En tal sentido, informó que se ampliará el número de camas disponibles para la atención del covid-19, específicamente en el hospital de especialidades de Juchitán de Zaragoza, que incrementará los espacios de 25 a 42.

Casas Escamilla explicó que, luego de realizar un tamizaje a 271 trabajadores de dicha unidad, el 61% resultó positivo a SARS-CoV-2, por lo que, cumpliendo con el protocolo establecido, el personal estará en aislamiento domiciliario, bajo vigilancia médica estricta, en espera de su recuperación.

Por otro lado, aceptó que los SSO establecieron este domingo un cerco sanitario en el hospital básico comunitario de Nochixtlán, como parte de las medidas de seguridad para evitar contagios entre las y los trabajadores de la unidad médica.

Destacó que a través del protocolo establecido por la pandemia se realizarán actividades de sanitización en el inmueble hospitalario, así como la búsqueda de casos sospechosos, acciones de contención, vigilancia epidemiológica, atención y seguimiento médico oportuno a las y los trabajadores que resulten positivos a covid-19.

Explicó que a la fecha se tiene el reporte de 27 pruebas confirmadas a la infección respiratoria, en la plantilla laboral, por lo que el hospital comunitario (de 12 camas) reanudará actividades hasta el próximo jueves 16.

El funcionario expuso que durante este periodo el Centro de Salud de Servicios Ampliados (Cessa), ubicado en el Barrio de Peñade este municipio, atenderá las urgencias médicas que se presenten en la población aledaña a la zona.

