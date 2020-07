Catean oficinas del ayuntamiento de Cuernavaca

CUERNAVACA, Mor. (apro).- Agentes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos, acompañados de elementos de la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo en la Tesorería del ayuntamiento de Cuernavaca, para buscar documentación de la nómina y averiguar con exactitud el salario del presidente municipal, Francisco Antonio Villalobos Adán.

La orden de cateo corresponde a la investigación de la denuncia con número 145/2020, presentada el pasado 28 de marzo por presunto enriquecimiento inexplicable, con base en una lista de bienes y vehículos de lujo que han sido adquiridos por el alcalde en sus casi 19 meses de mandato. La denuncia podría alcanzar a varios de sus familiares.

Según la investigación, las propiedades incluirían varios departamentos en Cuernavaca y Acapulco, así como al menos dos motocicletas Harley-Davidson Street Glide 202, con valor cercano al millón de pesos, entre otros vehículos.

El cateo de esta tarde en la Tesorería responde a la intención de obtener datos que permitan cotejar el sueldo del presidente municipal, así como detectar movimientos financieros a favor del alcalde o de algunos de sus familiares que presumiblemente han fungido como prestanombres.

Días atrás, Villalobos Adán presentó al cabildo un acuerdo por el que se declaró al ayuntamiento en “insolvencia económica”, y por primera vez en décadas los trabajadores no pudieron cobrar a tiempo sus salarios.

La semana pasada advirtió que se debía casi un mes a la empresa que lleva a cabo el servicio de recolección de basura, porque no había dinero para solventar ese compromiso.

Y este mismo lunes se inició la negociación para el despido de al menos 200 trabajadores sindicalizados.

Hoy mismo el alcalde admitió que existe una investigación en su contra que fue promovida por extrabajadores del ayuntamiento, “personas que –dijo– tratan de impedir que busque la reelección”.

Se supo que la Fiscalía Anticorrupción buscó notificar al presidente municipal sobre el cateo, desde el pasado viernes 10, pero en las oficinas municipales se negaron a recibir a los fiscales.

Esta noche el ayuntamiento emitió un comunicado para asegurar que el cateo “viola el debido proceso” y que se realizó “con lujo de violencia”, pues –denunció– unos 30 agentes ingresaron con armas largas a las oficinas de la Tesorería.

Afuera de las instalaciones municipales, ubicadas en el centro de esta capital, se montó un cinturón de seguridad en el que participaron policías estatales y elementos de la Guardia Nacional.

“Aquí me tienen. No me ando escondiendo, no tengo por qué correr. Soy un hombre de fe, sin dolo para nadie”, lanzó el alcalde en el comunicado.

