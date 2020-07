Colectivo exige disculpa del gobernador de Guanajuato tras represión en protesta

GUANAJUATO, Gto., (apro).- Integrantes del colectivo de familiares de personas desaparecidas “A tu encuentro” exigieron una disculpa pública del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por la actuación represiva de las Fuerzas de Seguridad Pública del estado contra la manifestación que realizaban el viernes pasado, en la que tres mujeres del colectivo fueron detenidas.

Además, el colectivo buscará la manera de tener un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita del miércoles en Irapuato.

“Lo que está planeado es ir. Pensamos ir para ver si nos escucha, si podemos tener una plática con él. Le pediríamos lo mismo que le estamos pidiendo a Diego, que agilicen las investigaciones de nuestros desaparecidos, que nos dejen buscarlos”, señalaron.

Este lunes se conoció que, aunque las tres mujeres fueron liberadas el mismo viernes unas horas después de la protesta que realizaron, se les inició una carpeta de investigación en la Fiscalía general del estado, supuestamente por daños a las vías de comunicación.

“Una disculpa pública de usted y de su secretario de seguridad (Álvar Cabeza de Vaca) es lo mínimo que esperamos, junto con la certeza de que no se perseguirá penalmente a las compañeras, y el reconocimiento público de que las violentas en ningún momento fuimos nosotras, y se garantice que un policía nunca más golpeará a una familia que busca”, expresaron las familias integrantes de este colectivo en la carta con la que respondieron al gobernador.

El colectivo dio a conocer que permanecerá en plantón en el exterior del Teatro Juárez, en el centro de esta ciudad, hasta que el gobernador ofrezca de manera pública esta disculpa, que les expresó el domingo en la reunión privada que sostuvo con una representación del colectivo.

“No estamos de acuerdo con opinión de ‘hacer prevalecer el estado de Derecho’, cuando nosotras ejercíamos nuestro derecho constitucional de manifestarnos pacíficamente”, señalaron en la carta que entregaron en la oficina del propio gobernador y posteriormente hicieron pública.

Exigen investigar abuso policial

Insistieron en que se investigue el abuso policial de las Fuerzas de seguridad y la persecución que acusan de parte de agentes de esta corporación.

También señalaron que la presencia del fiscal Carlos Zamarripa en las mesas de trabajo para la investigación de las desapariciones de sus familiares “es sumamente importante” por lo que reiteraron esta petición al gobernador.

Verónica Durán Lara, una de las mujeres que fue detenida el viernes, se mostró molesta por la carpeta de investigación que se inició en su contra. “Ahora nos manda a las personas que fuimos detenidas a investigar? Nosotras no somos delincuentes, nosotras no matamos a nadie, no le hicimos ningún daño a nadie. A nosotras nos agredieron…una se levanta con el miedo día a día”, dijo.

Otra de las mujeres dijo no tener ni idea de cuál es el delito del que se le acusa. “¿Cómo es que yo me hago acreedora a una carpeta de investigación por estar buscando a mi hermano? La verdad no alcanzo a entender”.

Denunciaron el hostigamiento de policías estatales que les toman fotografías en cada evento o actividad pública que realizan.

Nota relacionada: Reprimen protesta de familiares de desaparecidos en Guanajuato

Comentarios