AMLO niega recorte contra violencia de género; nunca se había protegido tanto a las mujeres, dice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó hoy que los recortes presupuestales que forman parte de su política de austeridad, afecten los programas relacionados con protección de las mujeres y alerta de género.

“Estamos protegiendo, se está castigando a quienes asesinan a las mujeres”, dijo el mandatario hoyen su conferencia de prensa matutina.

El tema fue abordado en dos ocasiones, pues ayer se dio a conocer que diferentes entidades impactadas por altos indicadores de feminicidio y violencia de género, quedaron sin recursos suficientes para mantener activa la alerta, como parte del decreto de austeridad, emitido en abril, con el que el presidente se propone ahorrar recursos.

En sus respuestas de esta mañana, López Obrador fue insistente en afirmar que no se ha disminuido presupuesto para funciones que se relacionan con la promoción y protección de derechos humanos, e insistió en que, “nunca se había protegido tanto a las mujeres como ahora”.

Sin aportar cifras, el mandatario negó que haya impunidad en los casos de violencia de género porque existe un combate permanente a la impunidad y la corrupción en el que además, presumió, el pueblo confía.

“Es una visión distinta, pensamos que se avanza y la gente tiene confianza en el gobierno. Ya no es lo mismo de antes. Son problemas complejos, graves problemas nacionales.”

Luego, expuso el eje de su gobierno: que ya no hay corrupción, que no se permite la tortura, que no es igual a pasadas administraciones.

El tema de género ha sido particularmente conflictivo para el presidente López Obrador, debido a sus expresiones inadecuadas en la perspectiva feminista, así como por la reorientación de presupuestos en distintos rubros que afectan programas y proyectos relacionados con la atención.

