Alertan que los países ricos podrían acaparar la vacuna contra covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Covax, la principal iniciativa global para desarrollar y distribuir globalmente una vacuna contra el covid-19, permitiría a los países ricos acumular existencias y dejar menos dosis a disposición de los pobres.

Así lo planteó Anna Marriot, asesora de políticas de salud para la organización civil internacional Oxfam en Reino Unido, respecto del programa impulsado por Gavi, una asociación entre el sector público y privado iniciada por la Fundación Bill & Melinda Gates, que compra vacunas para el 60 por ciento de los niños del mundo.

A finales de junio fue lanzado el Centro de Acceso Global para Vacunas Covi-19 (Covax), cuyo objetivo, señala, “es garantizar el acceso equitativo a las vacunas covid-19 para todos los países, en todos los niveles de desarrollo, que deseen participar”.

Esta iniciativa también es respaldada por la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés), asociación con sede en Noruega que cuenta con la participación de países de Europa y de Japón, y que también fue cofundada por la fundación de Bill Gates –creador de la empresa tecnológica Microsoft – y su esposa Melinda.

“Al darles a los países ricos este plan de respaldo, también obtienen su tajada de pastel y se lo comen”, dijo Anna Marriott de Oxfam en declaraciones a la agencia AP. “Pueden terminar comprando todo el suministro por adelantado, lo que limita lo que Gavi puede distribuir al resto del mundo”.

Y es que, de acuerdo con AP, refiriendo al documento de la iniciativa que habría sido enviado a donantes potenciales en junio, quienes aporten a Covax tendrán “la oportunidad de beneficiarse de una cartera más amplia de vacunas contra el covid-19”.

Gavi expuso a los gobiernos eventualmente donantes que cuando se encuentre una vacuna eficaz, esos países recibirán vacunas para el 20% de su población.

Eso significa que los países ricos pueden firmar contratos por su cuenta con las farmacéuticas y luego obtener asignaciones incondicionales de Gavi, señala la agencia estadunidense.

A los países donantes “se los alienta (pero no obliga) a donar vacunas si tienen más de las que necesitan”, dice el documento citado por la agencia.

Respaldo de la OMS

En respuesta a los cuestionamientos a Covax, Seth Berkley, CEO de Gavi, dijo que esas críticas no ayudan y que en este momento no hay vacuna para nadie, problema que se intenta resolver.

En su cuenta de Twitter, Berkley difundió este martes el mensaje en el que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que se enorgullece de asociarse con CEPI y Gavi para apoyar el acceso de países de bajos y medianos ingreso a las vacunas de covid-19 una vez que se hayan desarrollado.

También retuiteó una declaración al diario USA Today en la que Gavi considera normal que los gobiernos quieran proteger a su gente, pero “el hecho es que nadie está seguro a menos de que todos estemos seguros”.

Estados Unidos desató escándalo en días recientes al adquirir casi la totalidad de producción de remdesivir, un fármaco para el tratamiento de covid-19. También, junto con otros países, anunció la compra anticipada de millones de dosis de vacunas sin tener certeza aún de su efectividad.

