Acusan a Lupita González por falsificar pruebas; podría recibir sanción de por vida

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Integridad del Atleta (AIU por sus siglas en inglés) acusó por una segunda infracción a las reglas antidopaje a la marchista mexicana Guadalupe González por manipulación al haber presentado documentos, pruebas y testigos falsos, luego de haber dado positivo por trembolona.

Este nuevo señalamiento podría derivar en una sanción de ocho años adicionales para la deportista mexicana, tal como ocurrió en febrero último con el nadador chino Sun Yang, e incluso de por vida por una segunda ofensa al Código Mundial Antidopaje.

Apenas la semana, el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) confirmó la suspensión de cuatro años que en mayo de 2019 le impuso la AIU a la subcampeona olímpica.

In addition, the AIU has now charged the athlete with a 2nd violation for tampering as a result of her submitting forged documents & fabricated evidence, & procuring false witness testimony in the course of the proceedings before the Disciplinary Tribunal for the 1st violation.

— Athletics Integrity Unit (@aiu_athletics) July 14, 2020