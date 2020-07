Panistas de Chihuahua le decían “jefe” a César Duarte, asegura Javier Corral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nómina secreta que creó César Duarte Jáquez para presuntamente comprar el silencio respecto de sus actos de corrupción, confrontó a dos grupos panistas en el estado de Chihuahua, porque en esa lista aparecen exlegisladores panistas, entre estos, la alcaldesa panista de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.

De acuerdo con el actual gobernador, el panista Javier Corral, el empresario Eduardo Almeida Navarro ya compareció ante la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, por presuntos actos ilícitos que se le investigan, y la entidad colabora en las indagatorias contra él y otros empresarios.

Almedia fue uno de los principales favorecidos en los negocios presuntamente ilícitos de medicamentos y otras provedurías (Proceso 2280).

Nota relacionada:

Duarte y la “nómina secreta” de corrupción

En el caso de la nómina secreta, la presidenta municipal de Chihuahua exigió a la Fiscalía General del Estado que ya aclare ese asunto, porque lo están utilizando para golpear, mientras que el expresidente estatal de Acción Nacional en la época duartista, Mario Vázquez Robles, señaló que Javier Corral utiliza la también llamada “caja chica” de Duarte para controlar el proceso electoral que está en puerta.

Javier Corral aseveró que las diferencias con la alcaldesa son políticas, pero no institucionales, porque no va a trasladar esas diferencias a los chihuahuenses como lo hizo en su momento el presidente Enrique Peña Nieto.

Sin embargo, advirtió en rueda de prensa virtual que el grupo panista al que pertenece María Eugenia Campos “estuvo vinculado con Duarte desde hace mucho tiempo, le decían ‘jefe’ a Duarte. Cada quien que se haga cargo de sus actitudes. Era un grupo en el PAN muy cercano a Duarte. Tenemos muchos hechos para acreditarlo. Eso no ha significado que yo no apoye a la capital. Aquí hay muchas inversiones, tenemos muchos proyectos conjuntos. No hay ningún rompimiento institucional”.

Ofreció una disculpa a su partido por ventilar esa situación, porque sabe que es doloroso, pero “es más doloroso callar”, y dijo que ya no va a dejar pasar acusaciones calumniosas.

“Ella patrocina muchos de nuestros detractores. Hace poquito la regidora Mónica Borruel, dio a conocer una página que Maru paga para atacar al gobernador del estado”.

No puede decir que le haya reclamado

La alcaldesa de Chihuahua, abundó Corral, ha dado diferentes versiones sobre el dinero que recibió, ya que la nómina secreta era entregada en efectivo y firmaban un recibo.

“Ya hay varios implicados en este tema, que han acudido a la Fiscalía General del Estado para generar su testimonio o declaración, incluidos colaboradores cercanos a la alcaldesa. Ya han ofrecido una versión de estos asuntos”, informó Javier Corral.

Enfatizó que las declaraciones de la alcaldesa y de Mario Vázquez son falsas, porque no usa la Fiscalía para la sucesión o para controlarla.

“Yo no soy el responsable de las conductas que asumieron otras personas. Cada quien tiene que hacerse cargo de las consecuencias de su propio actuar. Tampoco he planeado ni decidido los tiempos en los que se ha definido extradición de Duarte, pero en breve estará acá y podrá compartir, si él lo quiere, toda la información de esta nómina secreta, que no era parte de programa al legislativo ni de apoyos sociales, la operaba a través de Secretaría de Hacienda y se llevó la información cuando dejó la gubernatura, pero manos hábiles descubrieron muy pronto lo que el gobernador se llevó como un seguro para él, y ha resultado ser uno de los elementos más contundentes del Ministerio Público”.

El gobernador aclaró que sí ha atendido a la alcaldesa, ya que ella asegura que desde hace un año no la recibe. “Hace tiempo que no la recibo en privado, sola, yo no voy a reunirme con ella ya de manera privada, individual, siempre con otra persona”.

Remató diciendo que la presidenta municipal patrocina a muchos de sus detractores y que se ha evidenciado incluso en el Cabildo, cuando la regidora Mónica Borruel (hija de Carlos Borruel, exalcalde panista y actual director de la Comisión Estatal de Vivienda e Infraestructura del gobierno estatal), dio a conocer una página que Campos Galván paga para atacar al gobernador.

En cuanto al caso del empresario Eduardo Almeida, informó que recibieron requerimientos de colaboración por parte de Unidad de Inteligencia Financiera y la Procuraduría Fiscal de la federación, y hasta ahora ha habido una comparecencia del empresario.

“Hay un gran entramado de corrupción en torno de la acción de Duarte, tejió una red de corrupción muy amplia, participaron a través de muchos ámbitos, sectores, vivienda, Secretaría de Hacienda, etcétera, y crearon muchas empresas fantasmas y empresarios emergentes, incluso entraron a rubros como medicinas. Todo lo que nos ha pedido la Unidad, hemos colaborado y seguiremos colaborando en éste y otros casos”.

Javier Corral indicó que Chihuahua es el primer estado que ha firmado con la UIF, en el que hay una serie de compromisos de inversión y en breve firmarán otro con la Procuraduría Fiscal federal, cuyo titular es Carlos Romero Aranda.

Comentarios