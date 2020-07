Oxford y AstraZeneca darían “noticias positivas” este jueves sobre su vacuna contra el covid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad de Oxford y AstraZeneca podrían anunciar noticias positivas sobre los ensayos iniciales de su vacuna experimental contra el covid-19.

Así lo adelantó el editor político de ITV de Inglaterra, Robert Presto. De acuerdo con fuentes que no citó, la vacuna “está generando el tipo de respuesta de anticuerpos y células T (células asesinas) que los investigadores esperarían ver”.

