Naya Rivera salvó a su hijo justo antes de morir ahogada

MADRID (CulturaOcio) – Después de varios días de búsqueda, el departamento de policía de Ventura encontró el cuerpo de Naya Rivera, quien desapareció el pasado 8 de julio mientras navegaba con su hijo en el lago Piru en California.

A pesar del trágico desenlace, la investigación reveló que la actriz pudo salvar a su hijo del mismo destino antes de morir. “Reunió suficiente energía para llevar a su hijo de regreso al bote, pero no la suficiente como para salvarse”, sostienen las autoridades.

“Sabemos, tras hablar con su hijo, que él y Naya nadaron juntos en el lago en algún momento durante su viaje. Fue durante ese tiempo que su hijo describió que Naya le ayudó a subir al bote, lo empujó a la cubierta desde atrás”, dijo Bill Ayub, sheriff de Ventura, tal como recoge People. “Le dijo a los investigadores que miró hacia atrás y la vio desaparecer bajo la superficie del agua”, agregó.

Ayub señaló que “hay muchas corrientes en el lago que aparecen especialmente en la tarde” y que las autoridades creen que la intérprete desapareció a “media tarde”. “La idea tal vez es que el bote comenzó a ir a la deriva, no estaba anclado y que ella reunió suficiente energía para llevar a su hijo de regreso al bote, pero no la suficiente como para salvarse”, desveló.

El agente dejó claro además que no hay evidencia de homicidio o suicidio. También anunció que se realizará una autopsia para identificar oficialmente a Rivera con base en los registros dentales.

Rivera, de 33 años, fue declarada desaparecida después de una excursión al lago con su hijo, que fue encontrado dormido y solo en el barco. “El niño llevaba puesto un chaleco salvavidas cuando lo encontraron. Se encontró otro chaleco de adulto en el bote”, dijo Ayub.

Tras encontrar el cuerpo de Naya Rivera, las autoridades han establecido la causa de la muerte de la actriz. La intérprete falleció por ahogamiento accidental, tal como ha revelado el médico forense a cargo del caso tras practicar la autopsia.

El médico forense del condado de Ventura ha confirmado a Los Angeles Times que Rivera murió ahogada de forma accidental en el lago Piru. La intérprete de Glee estaba desaparecida desde el miércoles 8 de julio, cuando acudió con su hijo de cuatro años al lago y alquiló un bote. Las autoridades han descartado que se trate de un homicidio o de un suicidio.

Tras el hallazgo del cadáver, el cuerpo fue trasladado a la oficina del forense del condado de Ventura y una autopsia ayudó a confirmar la identidad, haciendo uso de los registros dentales. No se encontraron signos de lesiones físicas ni enfermedades durante el examen. Tampoco había evidencia de consumo drogas o alcohol.

El cadáver fue hallado flotando en la parte noreste del lago, según el capitán Eric Buschow del Departamento del Sheriff del condado de Ventura. Los equipos de búsqueda habían peinado extensamente el área durante los últimos días utilizando equipos de buceo. Sin embargo, la visibilidad en el lago era muy baja, lo que alargó el período de búsqueda.

Tras confirmarse la identidad, la familia de Naya Rivera ha lanzado un comunicado. “Gracias a los hombres y mujeres de los Departamentos del Sheriff del Condado de Ventura, Tulare y San Luis Obispo por su compromiso y esfuerzo inquebrantable para encontrar a Naya. Extendemos nuestra infinita gratitud a la heroína que la encontró”, afirmaron.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B

— Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020