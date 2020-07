Zoom lanza su primer dispositivo para profesionales que trabajan a distancia

MADRID (Portaltic/EP).- La compañía Zoom Video Communications anunció Zoom for Home, una nueva categoría de experiencias software y dispositivos hardware para apoyar a los profesiones que trabajan a distancia, y lanzó el primer dispositivo de esta categoría.

Zoom se asoció a la compañía DTEN para lanzar su primer dispositivo hardware, el Zoom for Home-DTEN ME, que tiene como objetivo crear un espacio de trabajo inmersivo y productivo, como informa la compañía en un comunicado.

El dispositivo cuenta con una pantalla de 27 pulgadas que incluye tres cámaras de gran angular incorporadas para videos de alta resolución.

Introducing the next level of immersive, collaborative business: Zoom for Home – DTEN ME.

With an ultra-thin, 27", touch display, the Zoom for Home – DTEN ME handles all your business needs, including video meetings, interactive whiteboarding, annotation, phone calls, and more. pic.twitter.com/HVUF2yOOSH

— Zoom (@zoom_us) July 15, 2020