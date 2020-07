Desde la refinería de Salamanca, AMLO insiste en que ya acabó el robo desde el interior de Pemex

SALAMANCA, Gto., (apro).- En visita a la refinería “Ing. Antonio M. Amor”, de Petróleos Mexicanos (Pemex), el presidente Andrés Manuel López supervisó trabajos de rehabilitación en este complejo, en los cuales se han invertido 4 mil millones de pesos, para aumentar la producción de gasolinas y petrolíferos de 70 a 140 mil barriles diarios.

Según el presidente, ya se terminó con el robo del combustible que se daba al interior de la propia refinería y de Pemex. “Eso ya se acabó”, aseguró.

“Hay un elemento fundamental: no permitir la corrupción. Se habla del robo de combustible, del huachicol y las tomas clandestinas, pero no funcionaban en sentido estricto las tomas clandestinas; eso era una pantalla, se robaban la gasolina desde aquí, desde aquí cargaban las gasolinas”, dijo.

Esto funcionó por un contubernio entre la delincuencia y funcionarios de la propia paraestatal en los gobiernos pasados “que ya se terminó”, añadió.

Aunque en estricto sentido no es tal, puesto que en sus datos el presidente mencionó que en un pico alto del robo de combustible se llegaron a hurtar 80 mil barriles diarios de gasolinas, y actualmente son 3 mil barriles, menos del 95 por ciento.

Junto con la secretaria de Energía Rocío Nahle y el director de la paraestatal, Octavio Romero Oropeza, López Obrador se dijo “muy contento” con el trabajo de ambos funcionarios, mientras recorría la planta que se construyó para la producción de gasolina de ultra bajo azufre.

Sobre el director de Pemex Octavio Romero, esto dijo el presidente:

“Me ha ayudado mucho para sacar a esta empresa adelante; esta empresa que es del pueblo, de la Nación”.

En cuanto a la titular de la Sener, Rocío Nahle, el presidente comentó que es responsable directa del plan de refinación que se quiere aplicar para las seis refinerías, y con la nueva que se construye en Dos Boca “podamos ser autosuficientes y ya no comprar las gasolinas en el extranjero” para el año 2023, según estimó.

“A ella (Nahle) le hemos encomendado este propósito, esta tarea de que podamos en este sexenio lograr la autosuficiencia. Estoy también muy contento con su trabajo, está muy aplicada con toda su imaginación, toda su creatividad y trabajando todos los días”, fueron los elogios del presidente hacia la funcionaria.

Esta fue la quinta visita de López Obrador como presidente, y la segunda que hace a la refinería de Pemex en Salamanca en poco más de un año.

En la explicación durante su recorrido, el presidente señaló que para el año próximo se estaría en posibilidad de producir 170 mil barriles, hasta llegar a los 200 mil.

“El propósito es no vender materia prima, ya no comprar gasolinas en el extranjero, no vender petróleo crudo sino procesarlo en el país para darle valor agregado, para que haya trabajo en México y para no aumentar los precios de los combustibles”.

Y reiteró lo que ha señalado desde que asumió la presidencia: “mientras yo esté no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel, es un compromiso”.

Esto pasará en la medida en que se deje de comprar gasolinas del extranjero y se cuente con la capacidad de refinar crudo en el país, aclaró.

“Vamos bien, se va a rescatar la industria petrolera” junto con la Comisión Federal de Electricidad como empresas del Estado, dijo AMLO, quien auguró que ambas se convertirán en “palanca del desarrollo nacional”.

